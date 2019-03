Weit mehr als zwei Jahre standen die Anzeigesäulen nur herum, jetzt erfüllen sie ihren Zweck wieder: Das dynamische Parkleitsystem ist wieder in Betrieb. Die wichtigsten Infos:

Wie viele Parkplätze werden angezeigt? Es sind 4100 Stellplätze in zehn Parkhäusern in der Innenstadt bis zum Bahnhof, erklärt Frank Wodkiewicz vom Tiefbauamt, der die Planungen federführend betreut hat. An ...