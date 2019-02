Bisher waren es meistens so um 5000 Aktive, die im Rosenmontagszug durch die Straßen von Koblenz zogen, feierten und sich selbst auch feiern ließen. Manchmal auch ein paar mehr.

In diesem Jahr ist die Zahl in der offiziellen Aufstellung der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval erheblich niedriger: 3348 Narren sollen es demnach sein, die sich in Fußgruppen und auf Wagen durch ...