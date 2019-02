Knapp zweieinhalb Jahre nach dem ersten Spatenstich ist das neue Fährhaus eröffnet. Mit einem großen Fest und 250 geladenen Gästen haben Inhaber Frank Gotthardt und sein Team am Donnerstagabend das neue Hotel an bekannter Stelle eingeweiht.

Das alte Fährhaus am Stausee war jahrzehntelang eine Institution in Koblenz, im Sommer 2016 wurde es abgerissen – und nun steht am Metternicher Moselufer ein neues Vier-Sterne-Superior-Hotel. Dieses ist ein „Zugewinn ...