Nach Unfall auf B 9: Ersthelfer werden beschimpft und angehupt

Er war als einer der Ersten an der Unfallstelle, half den Insassen, darunter einem zehn Monate alten Baby aus dem Autowrack – und ist fassungslos, wie andere Menschen auf diese Situation reagierten.

Der Wagen hatte sich am Mittwoch auf der B 9 überschlagen. Foto: Polizei

Ein Koblenzer, der am Mittwochmittag hautnah beim Unfall auf der B 9 dabei war, schildert: Während sich die Helfer um die Unfallopfer kümmerten und die Unfallstelle absicherten, hupten Vorbeifahrende, als die Straße abgesperrt wurde. Der Unfallwagen hatte sich an der Zufahrt der A 48 zur B 9 Richtung Koblenz überschlagen und war auf dem Dach liegen geblieben. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Der Helfer, der namentlich nicht genannt werden möchte, schildert den Unfall gegenüber der RZ so: Er kam mit seinem Taxi über die B 9 aus Richtung Mülheim-Kärlich und sah das Auto im Graben. Es waren schon drei Leute an der Unfallstelle, aber er hielt sofort an und lief zu dem Auto. Gemeinsam mit einem anderen gelang es dem Koblenzer, die Tür zu öffnen – „und die Dame, die vorne war, sagte: ,Mein Baby ist hinten!'“, schreibt der Helfer. Der Vater des Kindes war hinten im Auto und gab den Helfern das zehn Monate alte Baby raus, schildert er weiter. Eine der Helferinnen beruhigte es, während die anderen weitermachten. „Als wir dann auch den Vater draußen hatten, kümmerten wir uns um die Mutter, die noch angeschnallt kopfüber im Sitz fest war.“ Sie sprachen beruhigend mit ihr, schnitten den Gurt durch und halfen ihr aus dem Wagen, „sodass die Familie sich wieder in den Arm nehmen konnte“, so der Helfer gegenüber der RZ.

In einer Kurzfassung hatte er dies schon am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite geschrieben und fand dabei auch deutliche Worte für die, die vorbeifuhren, vor allem aber für die, die hupten. „Ihr seid das letzte Pack“, schreibt er und erinnert daran, dass es auch die Kinder der Vorbeifahrenden sein könnten, die Eltern oder Enkel, die im Autowrack eingeklemmt sind und Hilfe brauchen.

Seine Nachricht in dem sozialen Netzwerk wird x-mal geteilt, sehr häufig kommentiert. Viele loben das Verhalten des Mannes und danken ihm für seine Hilfe, aber da gibt es auch kritische Stimmen: „Das sollte ein Standard sein, dass man da hilft. Aber nicht, dass man sich danach noch dafür feiern lässt, das macht wiederum alles kaputt“, schreibt einer. Und ein anderer sieht das genauso: „An sich super Aktion! Zu den Leuten, die gehupt haben, muss man ja wohl nichts mehr sagen ... aber wieso muss man sich selbst so abfeiern und ins Rampenlicht stellen? So was sollte selbstverständlich sein.“

Reaktionen wie diese sind es auch, die den Helfer dazu bewegen, seinen Namen nicht in der Zeitung veröffentlichen zu wollen: „Der Post war dafür gedacht, um andere Leute zum Umdenken zu bringen und zu helfen anstatt einfach vorbeifahren, gaffen und hupen!!!“, schreibt er auf Anfrage der RZ. „Ich habe nur mit einem klaren und normalen Menschenverstand gehandelt und Menschen in großer Not geholfen und würde es immer und zu jeder Zeit wieder tun!“

Die Polizei ist voll des Lobs für das Verhalten der Ersthelfer. Diese sicherten die Unfallstelle ab, bis die Polizei weitere Maßnahmen ergreifen konnte, brachen die Türen auf und kümmerten sich um die Fahrzeuginsassen, so Friedhelm Georg von der Pressestelle der Polizei. Auch weitere Rettungskräfte, die zufällig vorbeikamen, unterstützten die Polizei. Die Kritik an dem „Selbstlob“, die auf Facebook geäußert wurde, kann Georg überhaupt nicht verstehen: „Es war zu erkennen, dass es ihnen nicht um persönlichen Ruhm oder Ehre ging, sondern vielmehr die wertvollen Maßnahmen des Absicherns und Rettens im Vordergrund standen.“

In diesem Fall, so Georg weiter, gab es zum Glück genügend Helfer. Wenn nicht, dann machen sich Vorbeifahrende aber wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar. Viele haben Angst, etwas falsch zu machen, weiß Georg. Aber: „Bei einem Unfall oder einer ähnlichen Situation (hilflose oder verletzte Person) kann man nur einen einzigen Fehler machen, und zwar den, nichts zu tun und nicht zu helfen.“

Von unserer Redakteurin Doris Schneider