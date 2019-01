Das Unglück in Polen am vergangenen Freitag hat viele schockiert: Bei einem Escape Game brach ein Feuer aus, fünf Mädchen kamen dabei ums Leben. Auch in Koblenz werden diese Spiele angeboten: Dabei muss sich eine Gruppe innerhalb einer festgelegten Zeit aus einem Raum befreien, indem sie Aufgaben und Rätsel löst. Doch wie sieht es mit der Sicherheit in diesen Escape Rooms aus? Die RZ hat bei den drei Anbietern in der Stadt nachgefragt.

„Unsere Räume erfüllen alle Auflagen des Brandschutzes“, erklärt Jenny Wunder, die gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner Stephan Grau den „Magic Room Escape“ in der Pfuhlgasse betreibt. Die Räume wurden noch vor ...

Lesezeit für diesen Artikel (500 Wörter): 2 Minuten, 10 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.