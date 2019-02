Der Streit im Layer Ortsbeirat um das geplante Neubaugebiet „In der Blei“ geht weiter: Weil es bei der ursprünglichen Abstimmung zur Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Gebiet zu Regelverstößen gekommen war, mussten die Beiratsmitglieder erneut entscheiden – aber nicht alle. Vier Mitglieder waren wegen Sonderinteressen ausgeschlossen, das Vorhaben fiel bei der Wiederholungswahl durch (die RZ berichtete). Nach der Sitzung kam es zum Streit zwischen Ortsvorsteher Jörg Kreuser und Beiratsmitglied Werner Steffens. Jetzt meldeten sich beide erneut zu Wort.

In der nächsten öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates will Jörg Kreuser eine Richtigstellung verlangen. Der CDU-Mann erklärte, Werner Steffens (SPD) habe in der jüngsten Ortsbeiratssitzung „einige Ausführungen gemacht, die sachlich nachweislich ...