Zu sechs Jahren Haft hat die dritte große Strafkammer am Koblenzer Landgericht einen syrischen Flüchtling verurteilt, der in der Nähe der Gülser Eisenbahnbrücke zwei Polizeibeamte mit einem 28 Zentimeter langen Messer angegriffen hatte. Einer der Polizisten hatte zur Abwehr der dritten Attacke drei Schüsse auf den heute 29-jährigen Syrer abgegeben.

Der Schusswaffengebrauch war aber angemessen, betonte der Vorsitzende Richter Ralf Bock am Dienstag in der Urteilsbegründung. Der Angeklagte hätte mit seinen Angriffen in Kauf genommen, dass der Polizeibeamte sein Leben ...