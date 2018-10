Der Kühlturm am ehemaligen Kernkraftwerk (KKW) Mülheim-Kärlich schrumpft. Mittlerweile befindet sich der Spezialabbruchroboter, mit dessen Hilfe der Eigner RWE den einst 162 Meter hohen Betonriesen in die Knie zwingen will, auf seiner dritten Umrundungsfahrt. Aus dem ambitionierten Ziel, den Kühlturm bis zum Ende des Jahres komplett abgerissen zu haben, wird allerdings nichts mehr. Warum nicht? Hat sich der Energiekonzern vielleicht für die falsche Abrissmethode entschieden? Und wie geht es jetzt weiter? Darüber hat die RZ mit RWE-Sprecherin Dagmar Butz gesprochen.

Dass der bisherige Abbaufortschritt nicht ausreichen würde, den Kühlturm bis Jahresende von der Bildfläche verschwinden zu lassen, konnten selbst Laien erahnen. Dennoch hatten mit dem Projekt betraute RWE-Vertreter bis ...

Lesezeit für diesen Artikel (498 Wörter): 2 Minuten, 09 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.