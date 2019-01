Glaubt man den Verantwortlichen, dann sind die Feuerwehreinheiten im Kreis Mayen-Koblenz auf einem modernen Stand, die Feuerwehrleute gut ausgebildet. Doch was nützt das, wenn den Einsatzkräften im Brandfall nicht genügend Löschwasser zur Verfügung steht? Tatsächlich ist das kein unrealistischer Fall, sondern in einigen Gemeinden des Kreises wie zum Beispiel in Brodenbach Realität. Kreisfeuerwehrinspekteur Rainer Nell glaubt, dass sich das Problem in den kommenden Jahren sogar noch vergrößern wird und dass man vonseiten der Kommunen Vorkehrungen treffen muss.

Doch wie kommt es überhaupt zu dieser Unterversorgung? Um eine möglichst hohe Trinkwasserqualität zu gewährleisten, sind die Wasserversorger vor allem in kleineren Orten oder Ortsteilen, in denen nicht so viel ...

Lesezeit für diesen Artikel (682 Wörter): 2 Minuten, 57 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.