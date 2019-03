Altlöhrtor, Viktoriastraße, rund um den Zentralplatz: Das sind die Bereiche, an denen es an Rosenmontag immer wieder Ärger und Schlägereien gibt. Auch in diesem Jahr, wie der 1. Polizeihauptkommissar Martin Velten auf RZ-Anfrage sagt. Der kommissarische Leiter der Polizeiinspektion 1 sagt aber auch: „Es gab diesmal nichts, was über das normale Maß hinausging.“ Dafür verhielten sich einige Autofahrer deutlich uneinsichtiger und dreister als früher.

Knapp 200 Polizisten waren rund um den Koblenzer Rosenmontagszug im Einsatz.Foto: Sascha Ditscher Knapp 200 Polizisten waren beim Rosenmontagszug im Einsatz, einige wenige in Zivil. Für die meisten war der Arbeitstag ...

Lesezeit für diesen Artikel (899 Wörter): 3 Minuten, 54 Sekunden

