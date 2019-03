Der Güterverkehr auf den Bahnlinien an Mittelrhein und Mosel belastet vor allem die Anwohner. Nur im geringen Abstand rasen die oft in die Jahre gekommenen Waggons an Wohnhäusern vorbei – Tag und Nacht. Zwar wurde zum Beispiel in Weißenthurm eine Lärmschutzwand gebaut, den Bürgerinitiativen und auch vielen Politikern sind solche Maßnahmen aber langfristig gesehen zu wenig: Sie fordern eine Alternativstrecke. Für eine solche stehen die Chancen laut dem Bundesverkehrsministerium aber wegen der mangelnden Wirtschaftlichkeit des Projekts schlecht (die RZ berichtete). Ungeachtet dessen oder vielleicht gerade deswegen setzten die im Kreistag des Landkreises MYK vertretenen Fraktionen auf der jüngsten Sitzung des Gremiums ein Zeichen – mit einer Resolution für den Bau einer Alternativtrasse, die zur Entlastung des Mittelrheintals führen würde. Und nicht nur dafür.

Ursprünglich hatte die SPD-Fraktion den Antrag eingebracht. Letztlich stellten sich aber alle anderen Fraktionen hinter die Sache, sodass eine gemeinsame Resolution verabschiedet wurde. Der Kreistag fordert darin Landrat Alexander Saftig ...

Lesezeit für diesen Artikel (465 Wörter): 2 Minuten, 01 Sekunden

