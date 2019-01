Ein paar Tage vor Silvester. Ein Abend in Koblenz. Bis auf die Lichter der Stadt herrscht dunkle Nacht, es weht eine kalte Brise. Die meisten Menschen möchten an einem solchen Winterabend ihr Wohnzimmer nicht verlassen. Guido Höfer allerdings ist unterwegs und baut in der Eiseskälte sein Stativ auf. Er stellt die Kamera auf Langzeitbelichtung ein und wartet, bis alle bereit sind. Seine Kinder, seine Nichten und Neffen bibbern mit gezückten Wunderkerzen in den Händen: Alles ist bereit für das bekannte Silvesterfoto.

Die Wunderkerzenkünstler der Familien Höfer und Timmler um Fotograf Guido Höfer (rechts). Foto: Guido Höfer Die Wunderkerzenkünstler der Familien Höfer und Timmler um Fotograf Guido Höfer (rechts). Foto: Guido Höfer „Ich weiß auch nicht genau, wie lange wir das schon machen“, gibt der Silvesterfotograf ...

Lesezeit für diesen Artikel (668 Wörter): 2 Minuten, 54 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.