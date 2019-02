Auf einen Imbiss im Industriegebiet Metternicher Feld hatten es Einbrecher gleich mehrmals abgesehen. Beim ersten Mal nahmen sie Bargeld mit. Die Beute bei der zweiten Tat: 20 Frikadellen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht zum 24. Februar kam es in einen Imbiss im Industriegebiet Metternicher Feld erneut zu einem Einbruch. Der oder die Täter rissen die Außenverkleidung auf und gelangten so ...