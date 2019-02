Hundehalter aufgepasst: Die Polizei bittet die Koblenzer, auf ihre Vierbeiner aufzupassen und dafür zu sorgen, dass sie nichts Unbekanntes fressen. Der Hintergrund für die Warnung: Ein Mischlingshund wurde offenbar in Lützel vergiftet und starb am Mittwoch.

Am Abend vorher war die Besitzerin mit dem Tier in der Karl-Russell-Straße spazieren gegangen. Zunächst fiel der Frau nichts Ungewöhnliches auf, aber am Morgen hatte das Tier Blut am Maul. ...