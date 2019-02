Freispruch im Prozess um angeblich erzwungene Handyverträge: Die Große Strafkammer des Koblenzer Landgerichts hat einen 22-Jährigen und einen 48-Jährigen aus dem Kreis Mayen-Koblenz von dem Vorwurf der schweren und besonders schweren räuberischen Erpressung freigesprochen.

Dem Duo war zur Last gelegt worden, einen 20-Jährigen unter Androhung von Gewalt am 4. Dezember 2016 in Koblenz zum Ratenkauf von drei Handys genötigt und danach die Geräte an ...