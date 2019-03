Ein Radweg in beide Fahrtrichtungen auf dem Friedrich-Ebert-Ring, sicher und baulich getrennt von Fußgängern und Kraftfahrzeugen: Das ist der Vorschlag der Grünen, um die Probleme der Radfahrer auf der Hauptverkehrsstraße in den Griff zu bekommen.

In der Ratssitzung am Donnerstag bringt die Fraktion einen entsprechenden Antrag ein. Für eine „Protected Bike Lane“, eine geschützte Fahrradspur auf der Straßenseite in Fahrtrichtung B 9, müsste nach dem Vorschlag ...