Was wird aus der Franzosensiedlung auf der Pfaffendorfer Höhe? Dies bange Frage stellen vor allem Mieter und Hauseigentümer, die heute in der einst für die französische Besatzungsmacht erbaute Cité de Cadre leben, denn es stehen dort größere Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an. Um Antworten zu geben, hatte die Stadtverwaltung zu einem Infoabend in die Balthasar-Neumann-Schule geladen.

Wie die Stadt auf Anfrage mitteilte, wollten 95 Besucher, darunter mehrere Ratsmitglieder, den aktuellen Stand der Dinge erfahren. Referenten waren Frank Hastenteufel, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Bauordnung, und ...

Lesezeit für diesen Artikel (553 Wörter): 2 Minuten, 24 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.