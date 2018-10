250 Liter von seinen verschiedenen Variationen des „Alt Nauorter“ hatte er im vergangenen Jahr mitgebracht. „Und ich dachte, das wäre optimistisch“, erinnert sich Thomas Stoffels. Doch der Hobby-Braumeister aus dem Westerwald liegt falsch – zum Glück. Schnell ist insbesondere sein Lager und Landbier bis auf den letzten Tropfen ausverkauft beim ersten Bendorfer Craft-Festival im Herbst 2017. Zur Neuauflage ist er deshalb gerüstet: Vorsichtshalber hat Stoffels am vergangenen Wochenende die doppelte Menge Gerstensaft mit auf den Bendorfer Kirchplatz gebracht. Gut so: Bereits am Samstag quillt ist das Festival fast über. Das gute Wetter spielt den Organisatoren in die Karten. Aber auch das Konzept geht auf.

„Hoffentlich klaut uns das keiner und macht uns das jetzt nach“, meint Werner Prümm vom Wirtschaftsförderungsamt der Rheinstadt schmunzelnd, als er am Samstagabend zufrieden über den Kirchplatz schaut. Die Mischung ...

Lesezeit für diesen Artikel (510 Wörter): 2 Minuten, 13 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.