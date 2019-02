Margot Brink ist immer gern gereist. Allein in Australien war sie vier, fünf Mal, in China, dem Jemen, Indien, Syrien, „als man da noch hin konnte“, jedes Jahr war sie unterwegs. Mittlerweile lässt sie es etwas ruhiger angehen – und das heißt bei der Koblenzerin, dass sie Reisen unternimmt, die andere mit 35 machen. „Ich gehe jetzt mit meinen Reisefreundinnen wandern in Österreich“, sagt sie und lächelt. Immerhin sei sie ja nun 90 Jahre alt.

Margot Brink ist eine Frau, der man ihr hohes Alter nicht ansieht. Ihr Händedruck ist fest, als sie den Besuch begrüßt, ihre Stimme kräftig, ihre Augen hellwach unter dem schlohweißen ...

Lesezeit für diesen Artikel (444 Wörter): 1 Minute, 55 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.