Sie feiert in diesem Sommer zwar ihren 100 Geburtstag, doch sie ist weitaus nicht so berühmt wie ihre nördliche Schwester, die Ludendorffbrücke, die als „Brücke von Remagen“ Kriegs- und Filmgeschichte gemacht hat. Doch im Leben von Paul Maßfeller spielt die Eisenbahnbrücke zwischen Urmitz und Engers, die einstige Kronprinzenbrücke, eine wesentlich größere Rolle. Ihren Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg hat der 84-Jährige, der aus Engers stammt und heute mit seiner Ehefrau einen Steinwurf weiter in Bendorf-Mülhofen lebt, intensiv mit der Fotokamera begleitet. An das und mehr erinnert sich Maßfeller im Gespräch mit unserer Zeitung noch lebhaft.

Heutzutage hat die Jugend ganz andere Möglichkeiten, sich selbst zu unterhalten, betont der alte Engerser, wie er sich selbst bezeichnet. „Wir aber waren immer draußen. Wir sind runter zum Rhein ...

Lesezeit für diesen Artikel (755 Wörter): 3 Minuten, 16 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.