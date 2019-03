Am Samstagmorgen brach im Koblenzer Stadtteil Asterstein ein Brand in einer Doppelhaushälfte aus. Die Bewohnerin des Hauses wurde dabei verletzt.

Gegen 6.40 Uhr meldete der Nachbar der alten Frau an die Koblenzer Feuerwehr einen Brand in der Grenzstraße. Zu ihm hatte sich die 90-jährige Bewohnerin gerettet. Das Feuer breitete sich in der Folge ...