Der Ursprung der Achse war eine antike "Durchgangsstraße"

Die Löhrstraße war einst in das römische Straßennetz eingebunden, sie war quasi die von Norden nach Süden verlaufende „Durchfahrt“ durch die frühe Handelssiedlung und das spätantik-frühmittelalterliche Steinkastell. Der Ursprung des Straßennamens ist umstritten. Hartnäckig hält sich die Ansicht, der Name erinnert an die unbebauten, „leeren“ Bereiche außerhalb des Kastells. Es ist aber inzwischen nachgewiesen, dass die als leer bezeichneten Bereiche schon früh bebaut waren. Hier befand sich offenbar ein Handwerkerbezirk, in dem man am offenen Feuer oder mit übel riechenden Substanzen arbeitete. Deshalb trifft wohl eher die Interpretation zu, dass der Name „Löhr“ sich von den Lohegruben der Gerber ableitete, die sich bis zum späten 17. Jahrhundert in diesem Bereich befanden. Trotz ihrer langen Geschichte erhielt die Straße erst im 19. und 20. Jahrhundert ihre Prägung als Flanier- und Einkaufsstraße.

Reinhard Kallenbach

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.