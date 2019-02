Das Jahr 2018 ist vorbei. Was bleibt, ist die Erinnerung an die zahlreichen Jubiläen und Gedenktage, die auch in Koblenz gebührend gewürdigt wurden – auch wenn die damit verbundenen Ereignisse manchmal wenig rühmliche Kapitel der Stadtgeschichte waren. Der „runde Geburtstag“ am ehemaligen Münzmeisterhaus wurde jedoch nicht gefeiert, weil es nichts zu feiern gab: Denn seit genau zehn Jahren ist das Gebäude am Rande des Münzplatzes eingerüstet, ohne dass etwas Entscheidendes passiert wäre. Doch jetzt gibt es offenbar endlich eine Lösung.

Der Weg für die Sanierung und die Umnutzung des ehemaligen Münzmeisterhauses ist frei. Fotos: Reinhard KallenbachFoto: Reinhard Kallenb Stadt und Investor haben sich geeinigt, der Stadtrat hat einen Teil seiner Vorstellungen ...

