Ein Zwölfjähriger wurde kürzlich Opfer eines brutalen Angriffs – auf offener Straße und am helllichten Tag. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es zu der Attacke bereits am Samstag, 16. Februar. Der Junge war am Löhr-Center unterwegs, als er gegen 16.30 Uhr am Busbahnhof auf Höhe der dortigen Apotheke auf eine etwa 20-köpfige Personengruppe traf. Nach Erkenntnissen der Polizei schlug mindestens ein Täter aus dieser Gruppe heraus unvermittelt auf den Jungen ein. Dieser erlitt Hämatome und Hautabschürfungen am Körper. Erst als zwei etwa 20-jährige Frauen einschritten, ließen der oder die Täter von dem Opfer ab.

Bislang sind der Polizei weder die Identitäten der Täter noch die Helferinnen bekannt. Daher wendet sich diese jetzt an die Bevölkerung. Zum einen suchen die Behörden Zeugen, die den Angriff ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.