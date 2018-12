Es begann in London. mit einem Knall: Vor dem Parlament ging 1868 die weltweit erste Ampel in Betrieb und explodierte kurz darauf. Als erste elektrische Anlage gilt eine Ampel in den USA, die ab 1914 nur eine grüne und eine rote Lampe zeigte. 1925 erstrahlte in Deutschland die erste Ampel mit drei Farben. Zum 150. Geburtstag der im Amtsdeutsch Lichtsignal-Anlage genannten Verkehrseinrichtung hat die RZ die Koblenzer Ampeln genauer unter die Lupe genommen.

Wann und wo die erste Ampel in Koblenz stand, ist unbekannt. Das Stadtarchiv hat keine Unterlagen dazu. Fest steht aber, dass es aktuell 80 Ampeln im Stadtgebiet gibt. Jüngster Neuzugang ...

Lesezeit für diesen Artikel (542 Wörter): 2 Minuten, 21 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.