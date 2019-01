Aus den Worten von Andreas Groß waren Ahnungen herauszuhören. Der Vorsitzende Richter sagte zum Auftakt des personenstarken Shisha-Bar-Prozesses am 7. Januar: „Ich bin hocherfreut, dass wir so pünktlich beginnen. Ich denke, wir wollen alle vor Juli fertig werden.“ Er hatte wohl damit gerechnet, dass der Prozess nicht ganz flüssig verlaufen wird. Beobachtungen aus dem Gerichtssaal.

Den 14 Angeklagten im Alter zwischen 16 und 37 Jahren wird vorgeworfen, am brutalen Überfall auf die Shisha-Bar Zweite Heimat am 3. Januar 2018 am Florinsmarkt beteiligt gewesen zu sein. ...