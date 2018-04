Das hatte wohl niemand mehr erwartet: Das Bopparder Freibad ist in Turbulenzen geraten, der erwartete Landeszuschuss in Gefahr. Völlig überraschend hat der Sportstättenbeirat des Kreises in seiner Sitzung am 15. März das Freibad nur auf Platz drei der Prioritätenliste für die Landesförderung im laufenden Jahr gesetzt. Auf Platz eins rangiert nun die Sportplatzsanierung Gondershausen. Dahinter folgt der Umbau des Bolzplatzes in Oberwesel-Dellhofen. Stadtratsmitglieder machen dem Bürgermeister Vorwürfe, der wiederum kritisiert die Kreisverwaltung.

Wie konnte es dazu kommen, wo doch die Kreisverwaltung am 12. Dezember 2017 der Stadtverwaltung mitgeteilt hat, die Sanierung des Freibades stünde nun an der Spitze der Prioritätenliste des Kreises ...

