Werner Elsen verstorben

Werner Elsen verstarb am Samstag im Alter von 74 Jahren nach schwerer Krankheit in seiner Heimatstadt Kirchberg. Er hinterlässt seine Ehefrau, Tochter, Sohn und fünf Enkelkinder.

Werner Elsen verstarb am Freitag nach schwerer Krankheit. Foto: Werner Dupuis

Geboren wurde Elsen am 3. Februar 1943 in Koblenz. 38 Jahre lang war er in der Schwanen Apotheke am Kirchberger Marktplatz tätig, davon 28 Jahre als Leiter, bevor er die Verantwortung für das Familienunternehmen an seine Tochter übertrug. Das in den Jahren 2000/2001 restaurierte Fachwerkhaus ist Teil der prächtigen historischen Häuserfront, die den Kirchberger Marktplatz zu einem Schmuckstück machen.

Elsen gehörte viele Jahre lang der Vertreterversammlung der Apothekenkammer Rheinland-Pfalz an. Als Vertreter des Rhein-Hunsrück-Kreises war er zudem im erweiterten Vorstand des Apothekerverbandes Rheinland-Pfalz. Auch im Sport engagierte sich Werner Elsen ehrenamtlich. Sieben Jahre lang war er stellvertretender Vorsitzender beim TuS Kirchberg, wo er über viele Jahre die Volleyball-Abteilung leitete. Seine Bekanntheit im Hunsrück ist jedoch vor allem auf seine kommunalpolitische Tätigkeit zurückzuführen.

Mehr als 40 Jahre war Elsen aus den Gremien der Stadt und Verbandsgemeinde Kirchberg nicht wegzudenken. Er war bis zuletzt Mitglied im Verbandsgemeinderat und im Stadtrat. Von Juli 2004 bis Juli 2009 leitete er die Geschicke Kirchbergs als Stadtbürgermeister. Während dieser Amtszeit setzte er die begonnene Stadtsanierung fort. Dem Verbandsgemeinderat gehörte Werner Elsen seit Juli 1979 an. Seit Juni 2014 war er zudem Beigeordneter der VG.

In den Stadtrat wurde Elsen im April 1974 gewählt. Das Amt des Ersten Beigeordneten der Stadt übte er von Juni 1977 bis Juli 1979 aus, von Juli 1994 bis Juli 1997 war er nochmals Stadt-Beigeordneter.

Werner Elsen gründete am 31. Januar 1974 die nach ihm benannte Wählergruppe Elsen, die nach wie vor im Kirchberger Stadtrat vertreten ist. Im Verbandsgemeinderat gehörte er bis zuletzt der FWG-Fraktion an.

Die Stimme des Fraktionssprechers Elsen hatte in Ratssitzungen Gewicht. Er war stets ein kritischer Beobachter, legte engagiert den Finger in die Wunde und konnte vehement für eine Sache streiten, wenn er von ihr überzeugt war. Zu seinem politischen Selbstverständnis gehörte aber genauso, dass er bei aller Hartnäckigkeit demokratische Mehrheiten akzeptierte. Im Kreise seiner Ratskollegen war Werner Elsens Meinung bis zuletzt gefragt, und er genoss großen Respekt. Die Beisetzung ist am Freitag, 14.30 Uhr, in der Pfarrkirche St. Michael in Kirchberg. tor