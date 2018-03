Uralte Reben prägen Aromatik des Oelsbergs

Im Oelsberg vor den Toren von Oberwesel stehen vermutlich einige der ältesten Weinstöcke im gesamten Anbaugebiet Mittelrhein. Hinter der Kleinstlage „In der Rheinhell“ steckt eine der vielen mittelrheinischen Kultur- und Weingeschichten.

Foto: Werner Dupuis

Doch der Laie läuft erst einmal an den unscheinbaren Reben vorbei. Jörg Lanius hat seinen Gästen zwar zuvor erklärt, dass es sich bei diesen Stöcken hoch oben in den steilen Terrassen des Oelsbergs um die ältesten handelt, die er pflegen darf. Aber die Herren von der Zeitung haben ihre Sinne zu sehr auf dicke, knorzige und – nach ihrer Auffassung – somit jahrzehntealt aussehende Stöcke ausgerichtet. Prompt laufen sie an den grazilen, dünnen Reben vorüber.

Foto: Werner Dupuis

„Was, diese schmalen Stöckchen sind 70 Jahre alt?“, fragen die Laien den Experten, „wirklich?“ Jörg Lanius lächelt. Der Winzer dürfte schon häufiger erlebt haben, dass interessierte Weinnasen zwar begeistert sind, sich 70 Jahre alte Weinstöcke einmal genauer anzuschauen. Aber dass es dann diese zierlichen Kerlchen sind, denen die Zeitungsmenschen „höchstens 15 Jahre“ zugetraut hätten, überrascht. „Genau“, gibt er zurück, „die sind‘s. Gepflanzt im Jahr 1948.“ Im Geburtsjahr des Oberweseler Winzerkollegen Waldemar Querbach, von dem Lanius die Parzelle Anfang des vergangenen Jahres übernommen und der kleinen Lage ihren alten Namen „In der Rheinhell“ zurückgegeben hat, der 1971 durch das Deutsche Weingesetz verloren gegangen war.

Flurbereinigung ändert vieles

„Diese Stöcke sind etwas ganz Besonderes“, sagt Lanius. Aus seinen Worten klingt Ehrfurcht heraus. Dies hat nicht nur mit der jahrzehntelangen Pflege zu tun, die den Stöcken durch die Familie Querbach zuteil wurde, sondern auch damit, dass es solche wurzelechten, im Abstand von einem Meter gesetzten Stöcke eigentlich nicht mehr geben sollte im Mittelrheintal. „Während der Flurbereinigung sind solche alten Reben ausgehackt worden“, sagt Lanius. Der Oelsberg und einige wenige Moselhänge bilden die Ausnahme.

Würden sich Winzer der Sprache alpiner Skifahrer bedienen, dann wäre dies hier eine schwarze Piste. Steil fällt der Hang ab zum Rhein. Unten liegt die kleine Insel Tauberwerth, wenige Meter vom Ufer entfernt im Strom, in dem sich schwere Lastschiffe durch die Fahrrinne schieben. Flussaufwärts geht der Blick an der imposanten Stadtsilhouette entlang: Katzenturm, Ochsenturm, Haag’scher Turm ziehen ebenso am Auge vorüber wie Martinskirche, Liebfrauen und die hoch droben thronende Schönburg.

Das Panorama, das sich in den oberen Terrassen des Oelsberg bietet, entführt in die Welt der Gedanken. In dieser Welt kann es unterschiedlich aussehen: Es können düstere Gedanken sein, wenn Ideen durchgespielt werden wie jene der Deutschen Bahn, in diesen Berg einen Tunnel zu graben, dessen Portal mitten im Oelsberg täglich Hunderte Züge ausspucken soll. Aber viel naheliegender sind an solchen Plätzen doch schwärmerische Entgleisungen. Es sind die Gedanken an die Bedeutung dieser Kulturlandschaft. Einzigartig, schützenswert, Welterbe. Ihr konzentriertes Extrakt findet sich als betörendes Lebenselixier im Glas wieder. Eine ganze Reihe exzellenter Weine sind in diesem steilen Hang schon gelesen worden, mit den unterschiedlichsten Geschmacksnuancen und ganz unterschiedlichen Typizitäten. Geprägt von der Härte des Schiefers, von Jahrgang und Winzer.

Welterbe zum Probieren

Wein ist Welterbe. Das belegt allein diese eine Kostprobe. Jörg Lanius sagt zunächst nicht viel, als er den 2016er „In der Rheinhell“ ins Glas schenkt. Er will erst einmal beobachten, wie die Gäste reagieren. Kurz darauf blicken die Zeitungsleute genauso staunend auf. Der Winzer weiß zwar genau, dass dies wahrscheinlich einer der besten trockenen Rieslinge ist, die er in seiner bisherigen Laufbahn gemacht hat, aber auch er entdeckt diesen Wein immer wieder neu, da er sich behutsam weiterentwickelt.

Der Riesling von 70 Jahre alten Reben ist noch nicht allzu lange in der Flasche, er steht hell und jugendhaft im Glas. Aber bereits sein Duft verströmt eine Intensität, die wohl nur derart alte Stöcke einem Wein geben können. Die Aromatik ist zupackend und dicht, zugleich aber auch so fein, floral und leicht, dass der Weinfreund sich kaum entscheiden kann, ob er schnuppern will oder probieren. Dies zu tun, entpuppt sich allerdings als das noch größere Vergnügen, denn der extrem reduzierte Ertrag der alten Reben (17 Hektoliter) verdichtet den Geschmack zu einem Webteppich an Sinneseindrücken.

Der Kollege, der stets betont, dass er erst nach „drei Schluck“ etwas Sinnhaftes zu einem Wein sagen könne, verändert seinen Gesichtsausdruck hin zu purem Glück und lächelt ausdauernd. Mit jeder Minute Luft, die dieser Wein bekommt, gewinnt der 16er-Rheinhell an Tiefe und Fahrt. Keine Frage: Das ist ein trocken ausgebauter Ausnahmeriesling, der sich weiter entwickeln wird und auch in 20, 25 Jahren eindrucksvoll sein dürfte.

Jörg Lanius und sein Kollege Waldemar Querbach wissen um die einzigartige Qualität des 20 Ar großen Stücks Weinberg „In der Rheinhell“. Rund 2000 Stöcke stehen hier in 36 Reihen, die Querbach mit seiner Frau Bärbel in den vergangenen Jahrzehnten gehegt hat. „Wir haben jedes Jahr versucht, alle drei Geschmacksbereiche zu erreichen“, sagt Querbach. „Je weniger Trauben man erntet, desto aromatischer ist der Wein. Deshalb sollte auch jedes Jahr mindestens eine Spätlese dabei sein.“ In den großen Süßweinjahren 1976 und 2003 hat die Familie auch Auslesen in der kleinen Parzelle geerntet. „Die Oechslegrade sind hier ja immer etwas höher.“

Für den Blick hinab ins famose Tal blieb den Querbachs nur wenig Gelegenheit, denn die Arbeit „In der Rheinhell“ ist anspruchsvoll. Für Querbach bedeutete die Plackerei in der Steilstlage ein anstrengendes, aber erfüllendes Hobby. Im Frühjahr 2016 sprang Lanius seinem Winzerkollegen bei, als dieser schwer erkrankte. „Wir kennen den Jörg schon viele Jahre“, sagt Bärbel Querbach. Erst war die Hilfe von Lanius als Überbrückung gedacht, dann pachtete dieser den Weinberg und kaufte die Parzelle schließlich. „Wir haben den Weinberg in gute Hände weitergegeben“, sagt Waldemar Querbach. Auch die Geschichte des 1808 gegründeten Weinguts Volkesfeld geht so weiter.

Kleine Mengen, große Weine

Jörg Lanius weiß, dass in dieser Parzelle nie große Mengen erreicht werden können. Dafür sind der Ertrag und die Anzahl der Stöcke viel zu gering. Aber es werden immer Unikate sein, die den Lagennamen „In der Rheinhell“ tragen, im wahrsten Sinne „Große Gewächse“ aus zierlichen Stöcken.

Von unserem Chefreporter Volker Boch