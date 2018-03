SPD wirbt für Abzug von Atomwaffen aus Büchel

Der SPD-Regionalverband Rheinland macht sich für den Abzug der Atomwaffen aus dem Standort Büchel stark. Dies hat der Verband bei seinem Parteitag am Samstag in Emmelshausen mit großer Zustimmung auf Vorschlag des Kreisverbandes Rhein-Hunsrück beschlossen.

Breite Zustimmung fand der vom Bopparder Europaabgeordneten Norbert Neuser initiierte Antrag der Kreis-SPD zum Abzug von mutmaßlich in Büchel gelagerten Atomwaffen aus der Eifel. Foto: Werner Dupuis

„Aktueller kann dieser Antrag nicht sein“, sagte der Bopparder Europaabgeordnete Norbert Neuser, der den Inhalt des Antrags vorstellte. Er nahm Bezug auf die öffentlich geäußerten Gedanken der US-Regierung, ihr Atomwaffenprogramm umzustellen – hin zu effektiven „Mini-Bomben“, die tatsächlich eingesetzt werden könnten. „Ich denke, wir müssen eine klare Botschaft aussenden“, sagte Neuser vor diesem Hintergrund. Ihm ging es auch darum, ein Signal in die eigenen Reihen auf Bundesebene auszusenden.

Der Antrag befasst sich mit drei wesentlichen Punkten. Zum einen soll die Bevölkerung über die in Büchel stationierten US-Atomwaffen aufgeklärt werden. Zum anderen wird grundsätzlich der Abzug der Atomwaffen aus der Eifel gefordert. Zudem soll der Bundeswehrstandort Büchel erhalten bleiben.

Richtungswechsel eingefordert

Zur Begründung führt der Kreisverband aus, dass sich der SPD-Bundesvorsitzende Martin Schulz im Wahlkampf 2017 für den „Abzug in Deutschland gelagerter Atomwaffen“ ausgesprochen hat. „Ein Richtungswechsel hin zu einer friedlichen Politik der Abrüstung wäre ein gutes Zeichen der Zusammenarbeit in Zeiten neu aufkeimender internationaler Konflikte“, führt der Kreisverband Rhein-Hunsrück im Antrag weiter aus. Gerade um die aktuellen Vorgänge in Nordamerika macht sich die SPD dabei Sorgen: „Die Unberechenbarkeit von Donald Trumps Politik, insbesondere im Hinblick auf seine Aussagen zum Einsatz von Atombomben sind alles andere als vertrauenswürdig.“ Neuser machte darauf aufmerksam, dass die Internationale Kampagne zur atomaren Abrüstung (Ican) als Bündnis von 450 Friedensgruppen in mehr als 100 Ländern im Vorjahr mit dem Friedensnobelpreis bedacht worden ist. Die Weltpolitik hat dies aber wenig beeinflusst.

Kritik auch an eigener Bundesspitze

Dass der Antrag die Formulierung beinhaltet dass in Büchel „mutmaßlich die letzten US-Atomwaffen auf deutschem Boden“ befinden, zeigt, wie unklar die Lage wohl ist. Allerdings war es Neuser auf dem Parteitag ein ernstes Anliegen, ein Zeichen in Richtung Bundesregierung und damit auch in die eigenen Reihen zu senden. „Dies ist nicht die offizielle Position der Bundesregierung“, sagte der Bopparder EU-Abgeordnete, der damit letztlich auch eine unausgesprochene Kritik am Verhalten von Sigmar Gabriel anbrachte, der seit Januar 2017 im Außenressort der Regierung Verantwortung trägt.

Der Antrag fand in Emmelshausen durchweg Zustimmung. Als Überraschung konnte das Votum der drei Delegierten aus dem Kreisverband Cochem-Zell gewertet werden, die sich bei der Abstimmung enthielten. Für seine Kollegen erläuterte der Cochem-Zeller Landtagsabgeordnete Benedikt Oster die Hintergründe dieses Votums und nannte drei maßgebliche Gründe für die Enthaltung. So erklärte Oster, dass der Antrag letztlich nicht das Thema eines Regionalverbands sein sollte. „Das hätte man eher in Berlin platzieren müssen“, sagte der Abgeordnete, der sich darüber hinaus gewünscht hätte, dass der Kreisverband Rhein-Hunsrück den Antrag im Vorfeld mit den Kollegen aus dem Nachbarkreis abgestimmt hätte.

Im Kreis Cochem-Zell, so erläuterte Oster, wird über den Standort Büchel auch deshalb anders diskutiert als in den umliegenden Regionen, da es sich hierbei um einen enorm bedeutenden Arbeitgeber handelt. „Wir sind ganz klar gegen Atomwaffen“, sagte Oster überaus deutlich und betonte weiter: „Auch wir wollen wissen, ob in Büchel solche Waffen gelagert werden.“ Dieses wichtige Thema beim Parteitag in Emmelshausen zu diskutieren, war nach Meinung der Cochem-Zeller Delegierten aber nicht der geeignete Weg, um in dieser Hinsicht etwas zu erreichen.

Von unserem Chefreporter Volker Boch