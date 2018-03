Goar. Auf dem Rathausplatz in St. Goar dürften bald die Bagger anrücken für das nächste Großprojekt: Mit den Stimmen der CDU hat der St. Goarer Stadtrat am Dienstagabend mehrheitlich den Weg freigemacht, damit die Flächen am Rathaus und vor der katholischen Kirche umgestaltet werden können. Den Auftrag über 1,14 Millionen Euro vergab der Rat an ein Ingelheimer Bauunternehmen. Es hatte das günstigste Angebot abgegeben.

Gestaltung des Rathaus- und des Kirchenumfelds 50 000 Euro teurer Drei Unternehmen hatten sich auf die öffentliche Ausschreibung gemeldet. Das Angebot, das letztendlich den Zuschlag erhalten hat, war gegenüber der zuletzt veranschlagten ...

Lesezeit für diesen Artikel (693 Wörter): 3 Minuten, 00 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.