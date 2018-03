Mit der Eröffnung des innerörtlichen 1,1 Kilometer langen Teilstücks des Radweges in Kamp-Bornhofen durch Staatssekretär Andy Becht wurde eine weitere Lücke der rechtsrheinischen Radwegeverbindung geschlossen. Diese Baumaßnahme war integriert in den Ausbau der B 42 (Ortsdurchfahrt) durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez. Deren Leiter Lutz Nink überreichte Andy Becht eine Arbeitssicherheitsjacke mit dem LBM-Emblem und dem Namenszug Andy Becht. Der zeigte sich sehr dankbar, denn bei dem Termin auf dem Radweg unter freiem Himmel am Parkplatz des Schwimmbades, wo auch eine neue Bushaltestelle eingerichtet wird, wurden aus dem Nieselregen dicke Regentropfen. Da half der aufgebaute Pavillon eigentlich mehr dem Fernsehteam, die Kamera trocken zu halten. Aber die Gäste der kleinen Feierstunde waren zudem gut beschirmt, sodass Becht und Nink Beschreibungen des neuen Teilstücks mit den technischen Daten vortragen konnten.

Becht bezeichnete das Rheintal als „eine bedeutende Struktur für alle Regionen, die es durchläuft“. Bis zum Bau der A 61 sei es die einzige leistungsfähige Straßenverbindung zwischen Mainz und Koblenz gewesen. ...

Lesezeit für diesen Artikel (368 Wörter): 1 Minute, 36 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.