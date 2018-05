Alles sieht noch so aus, als würden gleich die nächsten Gäste kommen. Doch auch wenn die Tische in der Historischen Schlossmühle in Horbruch voll eingedeckt sind und das Ambiente einladend wie immer wirkt: Das ist eine Illusion. Denn der weithin bekannte Betrieb mit Hotel und Restaurant, über viele Jahre die erste Adresse im Kreis Birkenfeld, ist seit Januar bis auf Weiteres geschlossen und steht zum Verkauf.

Schweren Herzens hat Rüdiger Liller sich Ende Dezember gemeinsam mit seinem Sohn Alexander Liller und dessen Frau Ulrike zu diesem Schritt entschlossen. Nachdem beide erkrankt waren, blieb ihnen nichts anderes ...

Lesezeit für diesen Artikel (648 Wörter): 2 Minuten, 49 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.