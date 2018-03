Neue Hoffnung fürs marode Kloster? Österreicher will Marienberg sanieren

Aus unserem Archiv

Boppard

Ein neuer Investor für das Kloster Marienberg ist in Erscheinung getreten. Es handelt sich um den österreichischen Architekten Friedrich Ohnewein, der dem Vernehmen nach in der Branche einen guten Ruf genießt. Dass es der 59-Jährige mit seinen Absichten in Boppard ernst meint, bestätigt er gegenüber unserer Zeitung.