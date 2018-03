Nach tödlichem Unfall: Ist B 9 bei Rhens zu gefährlich für Radfahrer?

Beatrix und Hermann Schmitz trauern um ihren verstorbenen Bruder: Am 23. November des vergangenen Jahres verunglückte er auf der Bundesstraße 9 zwischen Stolzenfels und Rhens, als er mit einem Auto kollidierte. Für die Geschwister noch heute unglaublich. Es ist nicht der erste schwere Unfall eines Radfahrers auf diesem Abschnitt der B 9. Doch was macht diesen so gefährlich? Bei einem Besuch der Unglücksstelle mit den Angehörigen kommen Fragen auf.

Foto: Peter Karges

11.500 Fahrzeuge passieren an einem normalen Werktag gewöhnlich die B 9 zwischen Rhens und Stolzenfels. Damit liegt die B 9 an dieser Stelle, was die Verkehrsdichte betrifft, im unteren Mittelfeld unter den Bundesstraßen rund um Koblenz. So passieren die B 42 bei Urbar täglich 19.000, die B 327 bei Waldesch 12.237 und die B 9 im Koblenzer Wohngebiet Mittelweiden sogar 79.000 Fahrzeuge. Diese ist allerdings hier nur für Kfz zugelassen. Für Radfahrer ist die B 9 zwischen Rhens und Stolzenfels trotz der vergleichsweise geringeren Verkehrsbelastung dennoch brandgefährlich.

So ereigneten sich in den vergangenen zehn Jahren auf dem knapp zwei Kilometer langen Abschnitt drei schwere Unfälle, zwei davon mit tödlichem Ausgang. Der letzte tödliche Radunfall war der eingangs erwähnte Unfall am 23. November, als der 63-jährige Bruder von Beatrix und Hermann Schmitz in Fahrtrichtung Boppard rund 100 Meter vor der Abbiegespur zu seinem Heimatort Rhens mit einem Pkw kollidierte. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. „Die Ermittlungen dauern an, es ist ein Gutachter hinzugezogen worden“, teilte die Staatsanwaltschaft Koblenz der RLZ auf Anfrage mit. Die beiden anderen Unfälle auf der B 9 zwischen Stolzenfels und Rhens ereigneten sich im Juni 2009, als ein Radfahrer unter das Rad eines Baggers geriet, und im Sommer 2014. Damals war laut Polizeibericht ein Auto in Höhe der Ausfahrt nach Rhens auf einen Radfahrer aufgefahren.

Foto: Peter Karges

Allen Unfällen gemein ist, dass sie auf der nach Boppard führenden Straßenseite der B 9 geschahen. Radfahrer, die in Koblenz an der Laubach auf die B 9 auffahren, haben bis Stolzenfels zumeist einen kleinen Seitenstreifen, danach aber nicht mehr. Allerdings gab es vom Ortsausgang Stolzenfels bis nach Rhens entlang der Bahnseite früher einen Radweg. Dieser ist, wie die Pressestelle des Landesbetriebs Mobilität (LBM) auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, jedoch seit dem 23. September 2015 aufgrund von sogenannten Wegemängeln offiziell gesperrt. Als Hermann Schmitz am 24. November vergangenen Jahres, einen Tag nach dem Unglück seines Bruders, die Unfallstelle an der B 9 aufsuchte, fiel sein Blick direkt auf diesen Radweg. „Ich weiß zwar nicht, ob mein Bruder ihn genutzt hätte, aber diese Frage stellt sich einem unwillkürlich“, sagt Hermann Schmitz.

Im Zusammenhang mit dem Radfahrverkehr in diesem Bereich verweist der LBM darauf, dass es unterhalb der B 9 und der Bahntrasse die Route über den offiziellen Rhein-Radweg gibt. Allerdings muss der Radfahrer dann auch einen anderen Belag als auf einer Bundesstraße in Kauf nehmen. Unterhalb des Bahndamms, auf dem sogenannten Leinpfad, ist der Asphalt oftmals holprig und löchrig, oder der Belag besteht aus einer Erdschicht, wie man sie von Forstwegen kennt. Und in Stolzenfels sowie in Rhens muss der Radfahrer in der Brunnenstraße und im Bungertsweg mit Kopfsteinpflaster vorliebnehmen. Was den Radweg entlang der B 9 zwischen Stolzenfels und Rhens betrifft, so soll ein Teil in Zukunft dabei wieder geöffnet werden. „Entsprechend der Bedeutung des Radweges ist geplant, dass von Stolzenfels bis zur Bahnüberführung die Strecke saniert wird und dann die Lenkung hinter die Bahn über die Brunnenstraße erfolgt“, heißt es in einem Schreiben des LBM an unsere Zeitung.

Von unserem Mitarbeiter Peter Karges