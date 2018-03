Jugendherberge Oberwesel am beliebtesten

Die Jugendherberge Oberwesel ist mit 269 Betten nach wie vor die größte in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Mit 57.119 Übernachtungen nimmt sie von allen 45 Einrichtungen in beiden Bundesländern den Spitzenplatz ein. Im Vorjahr rangierte die Jugendherberge auf dem Schönberg mit 52.822 Übernachtungen noch auf dem zweiten Platz. 2016 lag Trier mit 56.431 Übernachtungen vorne.

Die Jugendherberge auf der Stahleck in Bacharach liegt bei den Übernachtungszahlen unter den Top 10 in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Mit einer Zimmerauslastung von 81 Prozent rangiert sie ganz weit vorne.

Foto: Thomas Torkler

Zu den beliebtesten Jugendherbergen im Land, gerade auch bei ausländischen Gästen, gehört auch die Jugendherberge auf der Stahleck in Bacharach. Zwar hat die Herberge mit 32.764 Übernachtungen gegenüber dem Vorjahr 1415 Übernachtungen eingebüßt, liegt aber mit einer Zimmerauslastung von 81 Prozent ganz weit vorne. Und mit den annähernd 33.000 Übernachtungen rangiert Bacharach aber immer noch unter den Top zehn aller 45 Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland.

An Gästen zugelegt hat auch die Jugendherberge Sargenroth. Die Zahl der Übernachtungen stieg von 20.820 auf 21.180. Die Auslastung lag bei 58,5 Prozent, im Jahr davor bei 57,6 Prozent.

Zusammengenommen konnten die fünf Jugendherbergen im Welterbe Oberes Mittelrheintal im vorigen Jahr die Zahl der Übernachtungen um rund 2500 steigern, und zwar von 166.661 auf 169.029. Dieser Zuwachs ist vor allem der Jugendherberge auf dem Schönberg in Oberwesel zu verdanken. Ansonsten verzeichnete 2016 lediglich die Jugendherberge in Bingen einen Zuwachs: Die Zahl der Übernachtungen am „Tor zum Mittelrhein“ stieg von 23.788 im Jahr 2016 auf 24.798 im vorigen Jahr. Dagegen büßten neben Bacharach auch die Jugendherbergen in Kaub und Koblenz an Gästen ein. In Kaub verringerte sich die Zahl der Übernachtungen von 24.752 auf 24.244 und in Koblenz von 31.120 auf 30.104. Die sechste Jugendherberge im Welterbetal, die Loreley-Jugendherberge in St. Goar, ist wegen der anstehenden Renovierung und Modernisierung geschlossen (siehe Artikel rechts).

1.001 819 Übernachtungen verzeichneten die 45 Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland im vergangenen Jahr. Das sind 10.695 mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Verantwortlichen der Jugendherbergen setzen weiter auf Wachstum und erwarten daher für 2018 einen weiteren Anstieg der Übernachtungszahlen.

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling