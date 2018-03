In Badenhard wird ermittelt: Auf Mördersuche im Vorderhunsrück

Von der pulsierenden Großstadt raus aufs abgeschiedene Land: Der Liebe wegen pendelt die Autorin Andrea Habeney seit zwei Jahren jedes Wochenende aufs Neue von Frankfurt nach Badenhard. Und die Hauptpersonen ihres neuen Regio-Krimis hat sie gleich mitgenommen. Den neuen Band ihrer Krimireihe um die Frankfurter Kommissarin Jenny Becker lässt sie unter anderem im Rhein-Hunsrück-Kreis spielen. Andrea Habeney kann sich sogar vorstellen, der Region rund um Mittelrhein und Hunsrück künftig eine noch größere Bedeutung zukommen zu lassen. Denn, wie im Gespräch mit unserer Zeitung verrät, möchte sich Kommissarin Jenny Becker versetzen lassen.

Drei Tage in der Woche tauscht Andrea Habeney Großstadtflair gegen Landidyll. Das hat sich auch in ihrem aktuellen Buch niedergeschlagen. Ermittelt wird in Frankfurt, Thailand und im Vorderhunsrück.

Foto: Denise Bergfeld

Vier Tage Großstadt, drei Tage Abgeschiedenheit auf dem Land

Die Autorin in Badenhard zu finden ist gar nicht so einfach. Ihr Lebensgefährte wohnt in einem Wochenendhausgebiet in dem kleinen Ort im Vorderhunsrück. Keine befestigte Straße führt dorthin, nur ein schmaler Schotterweg übersät mit Schlaglöchern, rechts Wald, links Felder, so eng, dass wenn sich zwei Autos dort begegnen, einer rückwärts fahren und dem anderen den Weg freigeben muss. Nur rund 15 Menschen leben dauerhaft in der Wochenendhaussiedlung. Andrea Habeneys Lebensgefährte ist einer von ihnen.

Die Straßen ist wie leer gefegt an diesem Vormittag. Der Wind pfeift über die Felder. In die Wochenendhaussiedlung kommt noch nicht einmal die Müllabfuhr. Die Bewohner müssen ihren Abfall selbst zu einer Sammelstelle transportieren. Auch die Zeitung kommt dort nur mit der Post, und einen Tag später als üblich. Andrea Habeney öffnet die Haustür. Im Wohnzimmer verbreitet ein Kamin wohlige Wärme, die Küche und der Essraum sind lichtdurchflutet. Die Autorin und ihr Lebensgefährte teilen sich das Haus mit drei Katzen. Eine von ihnen hat einen eigenen Stuhl am Esstisch, denn sie ist alt, hört und sieht nichts mehr. „Der Stuhl muss immer an dieser Stelle stehen, damit sie sich orientieren kann“, sagt Habeney entschuldigend zu den Katzenhaaren auf dem Polster.

Tiere mag sie schon von Berufs wegen. Sie ist Tierärztin und hatte bis vor vier Jahren noch eine eigene Kleintierpraxis in Frankfurt. Von Samstag bis Montag lebt Andrea Habeney in Badenhard. Die restliche Zeit in der Mainmetropole Frankfurt. Ein Kontrast, der größer kaum sein könnte. Als sie das erste Mal vor zwei Jahren von Frankfurt nach Badenhard kam, musste sie sich erst mal an die Abgeschiedenheit gewöhnen. „Ich war geschockt“, sagt sie und lacht. Zum Einkaufen viele Kilometer mit dem Auto zu fahren und nicht einfach mal eben so ins Kino gehen zu können, war eine neue Erfahrung für sie. Draußen vor dem Haus hüpfen vier Rotkehlchen um ein Vorgelhäuschen mit Vogelfutter. „Hier ist es jede Woche wie Urlaub“, sagt sie heute. Die 53-Jährige pendelt nicht nur zwischen Großstadt und Dorfidylle, sie ist unter der Woche immer viel unterwegs. Autorin ist sie nur im Nebenberuf. Hauptberuflich arbeitet die Veterinärmedizinerin heute im Außendienst und verkauft Medikamente an Tierarztpraxen. Ihre Bücher schreibt sie immer dann, wenn dafür noch Zeit bleibt.

In ihrem jüngsten Krimi „Abgetaucht“ spielt auch eines ihrer liebsten Hobbys, das Tauchen, eine Rolle. „Ich tauche seit vielen Jahren und habe auch den Tauchlehrerassistentenschein“, erzählt sie. In ihrer Freizeit wandert sie gerne und hat vor drei Jahren damit begonnen, Schlagzeugunterricht zu nehmen und Skilaufen zu lernen. Bücher liebt sie schon seit ihrer Kindheit. Schon im Kindergartenalter hatten ihre Großeltern ihr das Lesen beigebracht, doch es dauerte viele Jahre, bis sie sich an ihr erstes eigenes Buch wagte.

Erster Regio-Krimi erschien vor sieben Jahren

Es war der erste Frankfurt-Krimi, der vor sieben Jahren erschien, eine Bekannte hatte sie ermutigt, ihre Geschichte zu veröffentlichen. Von „Mörderbrunnen“ wurden zunächst 500 Exemplare gedruckt. Sie waren in drei Wochen ausverkauft. „Meinen Durchbruch hatte ich mit ,Mord mit grüner Soße'“, sagt die Autorin. Von dem Buch wurden bereits mehr als 10.000 Exemplare verkauft.

In ihrem neuen Buch „Abgetaucht“ geht es darum, dass die beste Freundin des Ex-Polizisten Lars Gruber in ihrer Frankfurter Wohnung ermordet wird. Der Hauptverdächtige ist ein Pilot, der am Flughafen Hahn arbeitet und im Hunsrück lebt – in Badenhard. Doch auch der Pilot kommt kurz darauf in Thailand ums Leben. Das Buch spielt an zwei Schauplätzen: Lars Gruber ermittelt in Phuket, seine frühere Kollegin, die Frankfurter Kommissarin Jenny Becker, in Deutschland – und sie stoßen dabei auf einige Ungereimtheiten.

Vor zwei Jahren begann die Autorin, mit der Arbeit an ihrem aktuellen Krimi. Und seitdem pendelt sie auch zwischen Frankfurt und Badenhard. So manche Ähnlichkeit zwischen ihr und dem Leben der Kommissarin gibt es schon, verrät Andrea Habeney. Auch in Zukunft. Denn sie überlegt nicht nur, die Frankfurter Kommissarin in ihrem nächsten Buch aufs Land versetzen zu lassen. Auch sie selbst kann sich vorstellen, irgendwann einmal ganz nach Badenhard zu ziehen.

Von unserer Redakteurin

Denise Bergfeld