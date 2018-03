Im Sommer 2019 soll Thermalfreibad öffnen

Vermutlich werden wieder einige Projekte, die im Investitionsplan des Bopparder Etats aufgeführt sind, in diesem Jahr auf der Strecke bleiben. Die Sanierung und Erweiterung des Bopparder Freibades wird sicherlich nicht dazugehören.

Das Schwimmerbecken mit seinen sechs 50-Meter-Bahnen war bereits beim früheren Freibad „der Knaller“, wie es BfB-Vormann Jürgen Mohr formulierte. Das Becken bleibt in seinen Ausmaßen ebenso erhalten wie das Sprungbecken (im Hintergrund). Foto: Suzanne Breitbach

Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn das Freibad nicht zum Zuge käme. Viel zu wichtig ist den Ratsmitgliedern das Projekt, wie die engagierte Debatte im Rat zeigte. So segnete der Stadtrat die von Sebastian Neuhaus und Andreas Schröder vom Architekturbüro Krieger vorgestellte Vorentwurfplanung einstimmig bei drei Enthaltungen ab. Damit stehen die Chancen sehr gut, dass im Sommer 2019 das einzige Thermalfreibad in Rheinland-Pfalz in Betrieb geht.

Noch wichtiger als das Freibad ist vielen Ratsmitgliedern eigentlich nur noch das Hallenbad. „Schade, dass wir keine gemeinsame Vorplanung für Frei- und Hallenbad vorliegen haben“, sagte Andreas Roll von den Grünen und sprach damit vielen Ratsmitgliedern aus dem Herzen. Jürgen Schneider von der FWG appellierte an alle Beteiligten, den „zeitlichen Zusammenhang zwischen Frei- und Hallenbad zu wahren“, wie es Vertreter von Monte Mare in der Sitzung vom 17. Dezember 2015 für notwendig erachtet hätten.

So waren zahlreiche Mandatsträger beruhigt, als Sebastian Neuhaus kundtat, das Freibad werde zwar als eigenständiges Projekt konzipiert, aber es werde auch jetzt schon das Hallenbad mitgedacht. So könne später ein Teil der Hallenbadtechnik ins Technikgebäude des Freibades integriert werden. Zudem werden die Flächen um das alte Hallenbad und des alten Planschbeckens vom künftigen Freibadgelände abgetrennt und eingezäunt. Dieses Areal kann für das Hallenbadprojekt genutzt werden.

Neu gebaut werden Nichtschwimmerbecken, Zugangsgebäude und Technikgebäude. Das Schwimmer- und Sprungbecken werden saniert und als Folienbecken ausgebaut.

Also Folien statt Edelstahl. Damit verbilligt sich das Freibadprojekt um 600.000 Euro. Statt 4,5 Millionen (Edelstahlausführung) kostet das Freibad 3,9 Millionen Euro mit allem Drum und Dran. Eine kleine Unsicherheit gibt es noch beim Landeszuschuss, der 800.000 Euro betragen soll. Pessimisten behaupten, das Land gewähre nur einen Zuschuss, wenn die Becken mit Edelstahl verkleidet werden. Doch bestätigt wurde das bisher nicht.

Es gab Nachfragen im Stadtrat, wie die Architekten die Alternative Folien statt Edelstahl einschätzen. Die Folien haben eine Haltbarkeitsdauer von 15 bis 20 Jahren, sagte Neuhaus. Ihre Qualität sei sehr hoch einzuschätzen. Bei Edelstahl-Becken müsse erst nach 30, 40 Jahren etwas getan werden. Allerdings müsse aufgrund des Thermalwassers eine hohe Legierung beim Edelstahl verwandt werden.

Die Sprecher aller Fraktionen machten deutlich, dass sie erleichtert sind, dass es mit dem Freibad endlich losgehen kann. „Heute ist ein Freudentag“, sagte Niko Neuser (SPD), der gemeinsam mit Eva Schneider im August 2015 die Initiative „Boppard braucht wieder sein Freibad“ gestartet hatte. Er lobte die „zielorientierte Arbeit im Stadtrat“ beim Schwimmbad.

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling