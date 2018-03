Hochwasser-Prognosen bis Freitag steigend – St. Goar setzt wieder auf den Damm

Aus unserem Archiv

Mittelrhein/St

Goar. Etwas sorgenvoll scheint die Lotsenstatue am Rheinufer in St. Goar in diesen Tagen auf den Rhein zu blicken, der sich anschickt, sich ein zweites Mal aus seinem Flussbett zu erheben. Die ersten Sandsäcke liegen schon bereit.