Hochwasser: Entspannung ist in Sicht

Die Hochwasserlage am Mittelrhein war am Donnerstag weiter geprägt von einem steigenden Rheinpegel. Aber – die gute Nachricht vorweg – es war bereits Entspannung in Sicht. Der Rheinpegel an der Messstelle in Kaub hatte bereits gestern die Sechs-Meter-Marke überschritten. Am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr betrug der Rheinpegel 6,17 Meter. Laut einer Vorhersage des Hochwassermeldezentrums soll der Wasserstand seinen Scheitelpunkt heute gegen Abend bei maximal 6,60 Meter erreichen. Am Samstag soll er bereits wieder fallen.

Gegen 15 Uhr am Donnerstag war die Bopparder Rheinallee an der Hotelfront noch hochwasserfrei. Die Autofahrer konnten über die Christengasse die Innenstadt verlassen. Am Abend war auch die mittlere Rheinallee mit den Rheinhotels überflutet. Foto: Wolfgang Wendling

In Oberwesel hatte der Rhein bereits am Mittwochabend die B 9 erreicht. Die Straße wurde gegen 18 Uhr voll gesperrt. Am Donnerstagmorgen stand das Wasser dort bereits rund 20 Zentimeter hoch auf der Fahrbahn. Der Verkehr musste sich Alternativen durch die Innenstadt suchen. Auch wenn das im Begegnungsverkehr in den teils engen Straßen in der Stadt nicht immer einfach war. „Die Autos fahren jetzt alle durch die Stadt und suchen sich ihren Weg“, sagt der städtische Bauhofleiter Richard Renzler. Die beiden ED-Tankstellen in Oberwesel waren aber anfahrbar.

Die Zufahrt zur Bopparder Fähre steht komplett unter Wasser. Foto: Wolfgang Wendlin

Die Rheinanlagen in Oberwesel waren am Donnerstag komplett überflutet. Das Wasser stand bis an den äußeren Rand der Stadtmauer, die ersten Stege hatte der Bauhof schon montiert. Wenn das Hochwasser wahrscheinlich ab Samstag wieder zurückgeht, beginnt für die Bauhofmitarbeiter das Großreinemachen. Sie müssen den Schmutz beseitigen, den der Rhein mit sich gebracht hat. „Beim letzten Hochwasser haben wir dafür eine ganze Woche gebraucht. Wir haben ja nur fünf Leute“, sagt Renzler.

In der Stadt Boppard war am Donnerstag wegen des Hochwassers ein Abschnitt der Rheinallee gesperrt. Ab Höhe Christengasse in Richtung Koblenz bis zur Unteren Fraubachstraße stand das Wasser auf der Straße. Wie in Oberwesel hat der städtische Bauhof auch in Boppard schon die ersten Stege montiert. „Teils für Privatpersonen, die noch trockenen Fußes aus ihren Häusern bis zur nächstgelegenen Straße kommen sollen“, erklärt Bauhofmitarbeiter Maik Niels und fährt fort: „Ansonsten ist eigentlich alles im grünen Bereich.“ Die Rheinbänke hatten die Bauhofmitarbeiter im Vorfeld schon alle abmontiert, auch die Fahrscheinautomaten und die Beete abgedeckt, damit die Blumenzwiebeln nicht weggeschwemmt werden. Alles in allem eine Menge Arbeit für die städtischen Bediensteten.

In St. Goar wurde den gesamten Donnerstag über beobachtet, ob erneut der Quickdamm aufgestellt werden muss, um die Innenstadt vor dem Hochwasser zu schützen. Bis zum Nachmittag war die Lage entgegen der Prognosen vom Mittwoch noch vergleichsweise entspannt. Der Damm musste nicht – wie zunächst angedacht – bereits am Morgen aufgestellt werden, die B 9 war auch mittags noch befahrbar. Um 16 Uhr erklärte Bauhofleiter Jürgen Goedert, dass noch etwa 20 Zentimeter „Luft“ sind, bis der Aufbau des Dammes begonnen werden müsse. Goedert rechnete damit, dass die Arbeiten im Laufe der Nacht, spätestens am frühen Freitagmorgen beginnen würden.

Von unserer Redakteurin Denise Bergfeld