Hochwasser: Das Aufräumen am Mittelrhein hat begonnen

Schneller als es gekommen ist, hat sich das Hochwasser am Wochenende vom Mittelrhein verabschiedet. Am Sonntag um 17 Uhr stand der Rhein an der Messstation in Kaub nur noch bei 5,57 Meter. Am Freitag hatte er seinen Höchststand erreicht. 6,38 Meter wurden um 13 Uhr am Pegel Kaub gemessen.

Wie viel Schmutz Vater Rhein zurücklässt, wenn er sich in sein Bett zurückzieht, konnten Passanten am Sonntag in der Bopparder Rheinallee beobachten. Die Straße war weiter gesperrt.

Foto: Wolfgang Wendling

Seit Sonntagmittag 13.15 Uhr ist auch die Autofähre Loreley VI wieder auf Kurs und pendelt im regulären Betrieb zwischen St. Goar und St. Goarshausen. Auch die B 9, die in St. Goar und Oberwesel am Rhein entlangführt und wegen des Hochwassers für den Durchgangsverkehr gesperrt werden musste, wurde am Wochenende in beiden Orten wieder freigegeben.

Der Bauhof in St. Goar hatte bereits am Samstagmorgen die B 9 im Stadtgebiet vom Schlamm befreien können. Am Sonntag begann er damit, den Hafenparkplatz zu säubern. Doch eine Freigabe für die Schulbusse wird wohl erst heute Mittag erfolgen. „Die Schifffahrt ist zu stark“, sagt Bauhofleiter Jürgen Goedert. Deshalb war es nicht möglich, den Platz am Sonntag komplett zu säubern. Auch den Fährparkplatz will der Bauhof heute morgen zügig auf Vordermann bringen. Viel Arbeit wartet auf die Mitarbeiter: „Es wird rund 14 Tage dauern, bis wir wieder auf dem Stand sind wie vor dem Hochwasser“, schätzt Goedert.

Am Dienstag wird auch die Bopparder Fähre wieder ihren Betrieb aufnehmen. Damit haben sich sämtliche Einschränkungen der Mobilität bei Anwohner und Durchreisenden, die die zweite Hochwasserwelle in diesem Jahr nach sich zog, in Wohlgefallen aufgelöst.

Mit dem Reinemachen in den Rheinanlagen und den ufernahen Straßen werden die Bauhöfe heute und in den nächsten Tagen viel zu tun haben. Wie viel Schmutz Vater Rhein zurücklässt, wenn er sich in sein Bett zurückzieht, konnten Passanten am Sonntag in der Bopparder Rheinallee beobachten. Die Straße war zwar durchgehend hochwasserfrei, aber wegen der Hinterlassenschaften der Überflutung nicht passierbar und daher für den Verkehr gesperrt. bed/ww

Weitere Infos zum aktuellen Pegelstand in Kaub erhalten Sie, wenn Sie über unsere App RZplus dieses Foto scannen