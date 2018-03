Großes Lob für das Ehrenamt beim Empfang

Ein kurzer Exkurs in die große Weltpolitik durfte nicht fehlen, als am Sonntagabend der Oberweseler Stadtbürgermeister Jürgen Port und nach ihm der Bürgermeister der Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel, Thomas Bungert, hinter das Rednerpult traten. Zahlreiche Gäste waren im Kulturhaus in Oberwesel erschienen, um die Neujahrsansprachen zu hören und gemeinsam zurück und auf das Jahr 2018 zu blicken.

Foto: Obler

Beide Bürgermeister äußerten sich besorgt über die Entwicklung im Ausland. „Scheinbar ist unsere vertraute Welt eine ganz andere geworden“, formulierte es Port und betonte: „In der EU sind uns die Briten abhanden gekommen. Länder wie Russland und die Türkei zeigen uns täglich, wie wertvoll die Meinungsfreiheit hier bei uns ist.“

Zahlreiche Gäste waren am Sonntagabend zum Neujahrsempfang ins Oberweseler Kulturhaus gekommen.

Foto: Denise Bergfeld

Erfreulicheres gab es indes am Mittelrhein bei der Rückschau auf das vergangene Jahr in der Stadt Oberwesel zu berichten. Der Stadtbürgermeister gab einen Überblick über die aktuellen Projekte und Vorhaben, etwa die Zusammenlegung der beiden Krankenhäuser am Standort Oberwesel, und betonte, dass die Hochs die Tiefs in der Stadt bei Weitem übertroffen hätten. „Einmal mehr zeichnet dafür das bürgerschaftliche Engagement verantwortlich, das in seiner Vielfalt das gesellschaftliche Leben ganz entscheidend prägt“, sagte Port und lobte das Ehrenamt als das Fundament, auf dem sich Oberwesel entwickeln könne.

Neues Datum: Fusion soll zum 1. Januar 2020 umgesetzt werden

Zu den zentralen Themen, die die Stadt im vergangenen Jahr beschäftigten – und auch im Neuen Jahr weiter beschäftigen werden – gehören die Kommunalreform und die Kirchenimmobilien. Zur Fusion konnte VG-Bürgermeister Thomas Bungert verkünden, dass die Hochzeitsprämie im Falle einer freiwilligen Fusion erhalten bleibt. Das sei ihm im Dezember bei einer Besprechung in der Landeshauptstadt versichert worden. Das angedachte Fusionsdatum wurde um fünf Monate nach hinten verlegt vom ursprünglich angedachten 1. Juli 2019 auf den 1. Januar 2020.

Jetzt sind alle Augen auf den Bürgerentscheid gerichtet: „Wir warten in aller Ruhe den 11. März ab, und was dabei herauskommt, dann werden wir weiter reden“, sagte Bungert. Und Stadtbürgermeister Port versicherte: Wenn eine Mehrheit beim Bürgerentscheid dafür ist, zunächst mit Boppard zu verhandeln, werde zunächst auch so verfahren. Sollte dies nicht gelingen, werde im Anschluss mit der Verbandsgemeinde Emmelshausen gesprochen. Nach wie vor habe am Schluss aber der Verbandsgemeinderat das letzte Wort.

Er selbst halte einen Zusammenschluss mit Emmelshausen für zielführender und realistischer. „Ausschlaggebend ist für mich dabei die Entwicklung in Oberwesel und in unserem Rathaus“, sagte Stadtbürgermeister Port. Boppard habe klar signalisiert, dass eine Verwaltung in Oberwesel keine Zukunft hat. In Emmelshausen hingegen sehe man Möglichkeiten, neben Bürgerbüro auch Fachabteilungen in Oberwesel zu etablieren. „Ein weiterer Leerstand wäre vermieden und ein gewisser Bürgerservice gewährleistet“, so der Stadtbürgermeister.

Auch auf die Probleme mit den Kirchenimmobilien ging er ein: Die Martinskirche ist mittlerweile wieder geöffnet, und für die von Schimmel befallene Orgel soll Geld gesammelt werden. „Dennoch werden wir um die Überlegungen zur künftigen Nutzung des Gotteshauses nicht herumkommen, da nach Ansicht der Kirchenoberen die Liebfrauenkirche ausreicht, um alle Gottesdienste zu feiern.“

Dauerhafte Lösung für Jugendheim muss noch gefunden werden

Im katholischen Jugendheim wurde in einer ehrenamtlichen Arbeitsaktion die einsturzgefährdete Decke entfernt. Aber auch dies dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine dauerhaft belastbare Lösung für Sanierung und Unterhalt des Jugendheims gefunden werden müsse. „Einen Baubedarf für die Sanierung der Heilig-Kreuz-Kirche in Dellhofen hat der Bischöfliche Generalvikar klar abgelehnt“, sagte der Stadtbürgermeister und fasste zusammen: „Lösungen zu finden wird nicht einfach sein, und es muss viel Geld in die Hand genommen werden.“ Die Stadt werde sich positiven Entwicklungen nicht verschließen, wenngleich der Eigentümer erst mal in der Verantwortung stehe und seinen Beitrag aufzeigen solle.

Port sprach auch Margot und Anton Heinrich Hütte seinen Dank aus, die mittlerweile im 16. Jahr mit ihrer Kulturstiftung das Leben in der Stadt bereichern. Im November hatte sich der Stiftungsvorstand zu seiner 100. Sitzung getroffen und bekannt gegeben, dass sich das Stiftungskapital mit einer Aktientransaktion um mehr als 1 Million Euro erhöht hat. „Damit ist die Stiftung in ihrer Stabilität gesichert, was letztendlich allen Bürgern unserer Stadt zugutekommt“, so Port. Auch der Förderkreis Oberwesel hat viel bewirkt und 238 Projekte unterstützt. Der historische Bauverein konnte die Restaurierung des Beck-Böhmer-Wehrturms und des Stadtmauerabschnitts zwischen Koblenzer Torturm und Ochsenturm abschließen. Port dankte zudem Regionalkantor Lukas Stollhof für sein Engagement.

Es gab noch weitere gute Nachrichten zu verkünden. Was sich im vergangenen Jahr bewährt hat, soll fortgesetzt werden: Unter anderem haben die Jungwinzer einen Verein gegründet und planen eine zweite Auflage der Weinwanderung Oelsberg pur am 19. August. Auch der Mittelrheinstrand soll ans Rheinufer zurückkehren.

Für die musikalische Untermalung des Abends sorgte das Quartett des Kolping-Blasorchesters Oberwesel. Die Sternsinger und das amtierende Oberweseler Prinzenpaar Prinzessin Carmen II. und Prinz Philipp I. statteten der Versammlung einen Besuch ab.

Von unserer Redakteurin Denise Bergfeld