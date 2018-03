Das Ergebnis des Bürgerentscheids am Sonntag war eindeutig: Knapp 70 Prozent der Wähler haben dem Vorhaben eine Absage erteilt, dass die Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel zunächst ausschließlich mit der Stadt Boppard über eine freiwillige Fusion verhandeln soll. Das Ergebnis bleibt nicht ohne Folgen: Am Montag kündigte Bruno Schön an, mit sofortiger Wirkung als CDU-Fraktionsvorsitzender im Verbandsgemeinderat St. Goar-Oberwesel zurückzutreten.

Als kleiner Teil der Kommunalpolitik werde er aber keine „verbrannte Erde“ hinterlassen, sondern sein Mandat als Ratsmitglied bis zum Ende der Legislaturperiode wahrnehmen, gab Schön bekannt, der aus Oberwesel stammt ...

Lesezeit für diesen Artikel (669 Wörter): 2 Minuten, 54 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.