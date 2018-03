Flurbereinigung im Bopparder Hamm war ein Segen

Vor 50 Jahren wurde im Bopparder Hamm mit dem Flurbereinigungsverfahren ein Meilenstein gesetzt. Mit dem Baubeginn des Großprojekts „Ausbau der Weinbergswege im Bopparder Hamm“ rollte am 2. Januar 1960 die erste Planierraupe den alten „Weingruber Pfad“ hoch.

Zeitzeugen beim Baubeginn des Mittelhammweges Richtung Kläranlage waren zehn Jahre vor dem Start des Flurbereinigungsverfahrens (von links): Emil Machnow, Otto Drczymalla (Raupenfahrer), Michael Nickenig, August Perll senior, Toni Lorenz, Peter Liesenfeld, August Perll junior, Hans Bach, Michael Ruf, Jakob Löser, Albert Drczymalla und Michael Weinand. Foto: privat

Mehrere Jahre Bauzeit und die Neuordnung von Grundstücksparzellen beschäftigten die Winzer und Grundstückseigentümer.

Nach der Flurbereinigung durchziehen gut befahrbare Wege den Bopparder Hamm. Foto: Thomas Torkler

Die Weinberge im Bopparder Hamm lagen ohne Wegezuführungen, waren stark parzelliert und durchsetzt von vielen Brachstücken sowie alten verwilderten Kirschfeldern. Mehr als 2000 Katasterparzellen mit einer durchschnittlichen Größe von zwei bis drei Ar – 200 bis 300 Quadratmeter mit 120 bis 200 Reben bestockt je Parzelle – bestimmten Ende der 1960er-Jahre das Landschaftsbild. Heute sind es rund 400 Katasterparzellen.

Das Flurbereinigungsverfahren sorgte damals für reichlich Gesprächsstoff in Boppard. „Bei einer Versammlung im Rheingold-Saal trafen sich 200 bis 300 Menschen. Hier wurde heftig diskutiert. Die eigentliche Versammlung fand später im Winzerverein statt“, erinnert sich August Perll heute.

„Gegen den Willen der Mehrzahl der Winzer ist das Flurbereinigungsverfahren durch die damalige Bezirksregierung aus einer Notwendigkeit heraus angeordnet worden. Eine Ausnahme zur damaligen Zeit: Der Bopparder Hamm wurde als europawürdiges Weinland angesehen. Heute profitieren wir alle davon“, sagt Perll, der 45 Jahre lang Vorsitzender der Aufbaugemeinschaft war. Im Alter von 76 Jahren gab er das Amt in jüngere Hände ab. Seitdem ist Reinhard Gräf vom Weingut Königshof Vorsitzender, August Perll ist sein Stellvertreter

„Rückblickend sind alle heilfroh, dass die Flurbereinigung damals in Gang gesetzt worden ist. Ein Mitstreiter war Manfred Nickenig. Aus Idealismus verzichtete er als gewählter Vorstand auf seinen Posten zugunsten von August Lehnard, der gegen die Flurbereinigung war. Ein kluger Schachzug, den ich nie vergessen werde. Hauptperson war damals Alfons Schneider, der sich für die Flurbereinigung stark machte“, erinnert sich August Perll an die Anfänge vor mehr als 50 Jahren. „Mehr als 100 Grundstückseigentümer bangten um ihre überwiegend mit Kirschen bepflanzten Parzellen in der unteren Hälfte des Bopparder Hamms in Richtung Spay. Sie hatten Angst, diese abgenommen zu bekommen. Die ablehnende Schar bestand überwiegend aus Kleinbetrieben im Nebenerwerb. Die Winzer waren, stimmten eher für das Verfahren“, ergänzt Perll.

Die steilen Weinberge waren nur von der Bundesstraße 9 her über den Bahnkörper über schmale Fußpfade zu erreichen. Über die stark befahrene Bahnstrecke führten damals 19 Drehkreuze. Eins davon ist davon heute noch in Betrieb. Das Erreichen der Rebanlagen war damals sehr gefährlich, wodurch eine maschinelle Bewirtschaftung so gut wie unmöglich war. Alle Lasten mussten die steilen Weinberge hoch- oder hinabgetragen werden. Düngung und Humusversorgung waren unzureichend, die Erträge an Trauben dementsprechend auch nicht befriedigend. So beschreibt Rudolf Decker die Situation im Bopparder Hamm vor dem Flurbereinigungsverfahren in seinem Bopparder Weinbuch, das 2009 erschienen ist.

Decker hat dem Flurbereinigungsverfahren ein eigenes bebildertes Kapitel gewidmet. Herausgeber des Buches, das 2009 erschienen ist, ist der Verkehrs- und Verschönerungsverein Boppard, bei dem noch wenige Exemplare erhältlich sind. Im April/Mai 1960 wurden die Winzer in die neuen Besitzstücke eingewiesen. Vor dem Verfahren gab es 500 Meter befestigte Wege. Nach der Flurbereinigung wurden daraus rund 17 Kilometer befestigte Wander- und Wirtschaftswege.

Die durchschnittliche Grundstücksgröße betrug vor der Flurbereinigung beim Rebland 5 Ar (500 Quadratmeter), danach 26 Ar (2600). 8 Kilometer Mauerwerk (30.000 Kubikmeter) wurden errichtet. Die Gesamtkosten lagen bei rund acht Millionen Deutsche Mark, von denen rund 6,7 Millionen an Zuschüssen gewährt wurden. Mit 865.000 D-Mark beteiligten sich die Winzer direkt am Großprojekt. Der Restbetrag in Höhe von einer halben Million Mark wurde durch Darlehen finanziert.

Die Winzer erwarteten durch die Flurbereinigung beachtliche Impulse bezüglich der Technisierungsmöglichkeiten, insbesondere durch die Seilzugtechnik. Schneller und leichter konnten nun die Weinberge erreicht werden, was eine intensivere Humusversorgung und Mineraldüngung ermöglichte. Die Folge waren höhere Erträge und eine bessere Qualität. Wege- und Mauerbau fanden nach fast zehn Jahren Bauzeit im Jahr 1977 ihren Abschluss.

Parallel zu den Bauarbeiten begann 1973 die Wiederbepflanzung der neu geordneten Weinberge mit Rebstöcken. Am 23. März 1971 wurde zum planmäßigen Wiederaufbau eine „Rebenaufbaugemeinschaft“ für das Gebiet im Bopparder Hamm gegründet.

Die erste Mitgliederversammlung fand am 23. Juni 1971 statt, bei der August Perll als Vorsitzender gewählt wurde. In fünf Aufbauabschnitten (1973 bis 1977) wurden auf einer Fläche von 40 Hektar Weinreben neu gepflanzt. Dominierend war der Riesling mit 78 Prozent, zehn Prozent Kerner und sieben Prozent Müller-Thurgau, des Weiteren die Sorten Optima, Ruländer, Gewürztraminer und blauer Spätburgunder.

Durch das Flurbereinigungsverfahren bekam der Bopparder Hamm ein neues Gesicht. Weinqualität und Erntemenge verbesserten sich stetig. Heute haben die Steillagenerzeugnisse aus dem Bopparder Hamm national und international ihre Liebhaber gefunden.

Nicht nur Winzer profitieren heute vom größten zusammenhängenden Weinbaugebiet am Mittelrhein, zahlreiche Wanderer und Radfahrer suchen Erholung in den sonnenverwöhnten Steilhängen und genießen von zahlreichen Aussichtspunkten den Blick ins Rheintal oder beobachten die Winzer bei ihrer täglichen Arbeit.

Von unserer Reporterin Suzanne Breitbach