Erste Planung für Freibad-Sanierung liegt vor

Eigentlich hätte der Bau des Freibades im vorigen Jahr starten sollen. Im Haushalt 2017 war eine Investitionssumme von 3,3 Millionen Euro fürs Freibad vorgesehen. Aber das Jahr ging zu Ende, ohne dass sich am Freibad etwas getan hätte, was für die Bevölkerung sichtbar gewesen wäre

Frei- und Hallenbad werden als zwei verschiedene Projekte angesehen. Die Mehrheit des Bopparder Stadtrats hat sich dafür ausgesprochen, die Sanierung des Freibads vorzuziehen, weil für beide Projekte gleichzeitig das Geld nicht reicht. Allerdings, so lautet der Beschluss, soll die Planung des Hallenbads zeitgleich mit der Planung des Freibads erfolgen. Foto: Archiv Suzanne Breitbach

Aber es hat sich einiges getan. Denn mittlerweile liegt die von Monte Mare/Krieger erstellte Vorentwurfsplanung vor. Mit dem Ergebnis hat sich jetzt der städtische Ausschuss für Kindergärten, Schule und Sport befasst und dem Vorentwurf bei zwei Enthaltungen zugestimmt.

Die Sanierung des Freibades sieht folgende Maßnahmen vor: Schwimmer-, Sprung- und Kinderbecken werden saniert. Neu gebaut werden Nichtschwimmerbecken, Zugangs- und Technikgebäude. Die Neubauten werden den Kassen-, Umkleide- und Duschbereich sowie die benötigte Technik beinhalten. Die derzeit auf dem Gelände stehenden Gebäude werden abgerissen.

Ein zunächst ins Auge gefasstes Bistro innerhalb des Zugangsgebäudes wird nicht realisiert. Die Verpflegung erfolgt in Form einer mobilen Variante im Bereich der Becken.

Die Erschließung des Freibades erfolgt über die Straße „Am Eisenberg“, wo auch Parkplätze und eine Bushaltestelle zur Verfügung stehen. Eine Erschließung über die Straße „Am Tulpenbaum“ dient nur der Ver- und Entsorgung des Freibades, wie es in der Projektbeschreibung des Vorentwurfes heißt.

Eine Änderung gegenüber dem ursprünglichen Vorhaben wurde breit diskutiert; Die Becken werden nicht aus Edelstahl gefertigt, sondern mit blauen Folien ausgestattet – aus Kostengründen. Damit verbilligt sich das Freibad um 650.000 Euro. Natürlich ist Edelstahl langlebiger, aber die Folien-Lösung ist weit mehr als nur eine Billig-Variante. Sie wird von Experten durchaus als qualitativ hochwertig eingestuft, wie im Ausschuss formuliert wurde.

Die Kosten fürs Freibad beziffert Bürgermeister Walter Bersch auf Anfrage unserer Zeitung auf 3,9 Millionen Euro: 3,2 Millionen Bau- und 700.000 Euro Planungskosten. Die Edelstahlvariante würde 4,56 Millionen kosten. Die Stadt erwartet einen Landeszuschuss von 800.000 Euro. Die Chancen, dass sich Mainz spendabel zeigt, stehen gut. Mittlerweile hat der Kreis das Bopparder Freibad-Projekt auf Platz eins der Prioritätenliste bei der Sportstättenförderung gesetzt. Eine 90-prozentige Förderung aus der „Aktion blau“ des Landes gibt es für die Offenlegung des Mittelbaches, der mitten durch das Freibadgelände fließen soll.

Im Fachausschuss wurde die Befürchtung laut, dass bei so viel geballter Ladung Freibad das Hallenbad zu kurz kommt. Die Vertreter von CDU, FWG und Grünen sehen in der Vorplanung fürs Freibad keinerlei Synergieeffekte fürs Hallenbad. „Alles, was da steht, ist so weit weg vom Hallenbad, dass man befürchten muss, das Hallenbad komme gar nicht mehr zum Zuge“, sagte Stadtratsmitglied Manfred Uhrmacher (CDU). Er gab eine Protokollerklärung ab, wonach der Beschluss des Stadtrates vom 30. Januar 2017, Freibad und Hallenbad gemeinsam zu planen, umgesetzt werden müsse.

Auch Niko Neuser (SPD) sprach sich dafür aus, den Ratsbeschluss vom Januar umzusetzen. Er warnte aber davor, das Freibad erneut in Frage zu stellen. Schließlich gebe es auch den eindeutigen Beschluss, das Freibad dem Hallenbad vorzuziehen. Daran sollte nicht mehr gerüttelt werden.

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling