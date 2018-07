Ein echtes Urgestein der Simmerner Gastronomie kehrt in die Kreisstadt zurück: Enzo Magistro übernimmt ab September die Gaststätte „Galerie“ am Fruchtmarkt. Für den Gastwirt schließt sich damit ein Kreis: Schon in früheren Jahren war Magistro in mehreren Funktionen in der Simmerner Gastronomie tätig – unter anderem führte er bis 2012 sechseinhalb Jahre lang schon einmal die „Galerie“. „Das waren mit die besten Jahre der Gaststätte“, erinnert sich Stadtbürgermeister Andreas Nikolay. „Da werden für viele Simmerner wieder schöne Erinnerungen wach.“ Der Stadt gehört das Gebäude am Fruchtmarkt, das Ende der 70er-Jahre im Rahmen der Stadtsanierung zu einer Gaststätte ungebaut wurde. Vorher war dort die Feuerwehr stationiert. Gemietet hat den Gastronomiebetrieb der Laubacher Getränkehandel Reuther & Wagner, der ihn jetzt an Magistro verpachtet.

In den vergangenen 15 Jahren war Enzo, wie ihn alle Simmerner liebevoll nennen, Chef des italienischen Speiserestaurants „L' Incontro“ in Kastellaun. Am 12. August schließt er dort die Türen hinter ...

