Entwicklung im Oberweseler Römerkrug: Leerstand ist bald Geschichte

Alte Häuser stecken oft voller Überraschungen. Das Hotel-Restaurant Römerkrug am Marktplatz von Oberwesel ist da keine Ausnahme. Monika Chmiel (51) und Matthieu Oudéa (53) haben schon einige Male gestaunt, was ein Gemäuer aus dem 18. Jahrhundert so alles zutage fördern kann. Etwa handgearbeitete Nägel, die noch aus der Bauzeit stammen müssen, oder alte Mauern aus Lehm und Stroh. Auch das Hochwasser birgt so seine Tücken, wie das Paar vor ein paar Tagen erstmals miterleben konnte. Aber der Reihe nach.

Der Römerkrug in Oberwesel soll nicht mehr länger leer stehen: Die neuen Hausbesitzer Monika Chmiel und Matthieu Oudéa sind derzeit kräftig am renovieren, damit sie zum Saisonbeginn eröffnen können.

Monika Chmiel und Matthieu Oudéa wollen, dass wieder Leben in den historischen „Römerkrug“ einkehrt. Seit drei Jahren steht das frühere Hotel-Restaurant am Marktplatz leer, was dazu geführt hat, dass die Fläche im Herzen Oberwesels noch verwaister wirkt als in den Vorjahren.

Das soll sich nun wieder ändern. Im Herbst 2016 besichtigte das Paar zum ersten Mal das zu dem Zeitpunkt bereits leer stehende und denkmalgeschützte Gebäude. Im vergangenen März unterschrieben sie den Kaufvertrag.

Historischen Charme erhalten

Seitdem haben sie schon viel geschafft: Die Küche ist neu, die Räume im unteren Geschoss hergerichtet inklusive einer Lounge, in der Gäste es sich zum Beispiel mit einem Glas Wein gemütlich machen können. Die Zimmer im ersten Stockwerk werden derzeit noch renoviert. Die dazu gehörigen Badezimmer sind bereits neu und modern hergerichtet. In den Hotelzimmern selbst soll der ursprüngliche Charme aber erhalten bleiben.

Die neuen Hausherren wirken etwas abgekämpft, aber zufrieden, als sie die schwere, hölzerne Eingangstür öffnen und das Ergebnis ihrer bisherigen Arbeiten zeigen. „Das Haus ist eigentlich zu uns gekommen“, sagt Monika Chmiel und fügt hinzu: „Wir haben es so hergerichtet, wie es uns gefällt und hoffen, es wird auch unseren Gästen gefallen.“

Auch das erste Hochwasser am Mittelrhein haben sie vor einigen Tagen bereits miterlebt, bei dem der Rhein bis unter die Stadtmauer stand. Bis hoch zum Römerkrug ist es nicht vorgedrungen. Aber es hatte trotzdem eine nasse Überraschung für die beiden Hausherren parat: „Als das Hochwasser in der Stadt zurückging hatten wir plötzlich Wasser im Keller stehen“, berichtet Monika Chmiel. Dabei handelte es sich um Grundwasser, das durch den Rückgang des Rheinwassers aus dem Untergrund in den Keller hochgedrückt wurde. Die Pumpe, die eigentlich automatisch das Wasser aus dem Keller abpumpen soll, war nicht in Ordnung. So mussten die neuen Hausherren alle zwei Stunden nach der Pumpe sehen, auch nachts. Damit hatten sie zwar nicht gerechnet, aber Monika Chmiel und Matthieu Oudéa bringt so leicht nichts aus der Ruhe. Sie haben sich viel vorgenommen und wollen den neu gestalteten Römerkrug zum Saisonbeginn im März eröffnen. Zunächst Café, Weinbar und Restaurant. Auch eine Außengastronomie soll es wieder geben, und damit soll auch ein Stück mehr Leben auf den Marktplatz zurückkehren. Die ersten Hotelzimmer sollen um Ostern belegt werden können.

Klasse statt Masse bieten

Monika Chmiel und Matthieu Oudéa wollen beim Essen nicht auf komplizierte Küche und Drei-Gänge-Menüs setzen, sondern mit einem neuen Konzept starten. Weine und eine einfache Karte, alles in guter Qualität. „Einfach, aber gut und selbst gemacht. Immer dann, wenn es möglich ist, wollen wir Bioqualität anbieten“, sagt Matthieu Oudéa. Ein wenig französische Küche soll es zudem am Mittelrhein geben mit selbst gemachtem Flammkuchen. Auch eine Käseplatte wird im Angebot nicht fehlen. Was es im Römerkrug nicht geben wird, betonen die neuen Hausherren, sind frittierte Speisen.

Das Angebot wollen die beiden zunächst in einem Rahmen halten, den sie notfalls auch zu zweit ohne Hilfe bewältigen können. „Wir wissen ja noch nicht, ob wir genug gutes Personal finden“, sagt Monika Chmiel. Das, und einige andere Dinge, werden sich erst in der ersten Saison zeigen und einpendeln müssen. In das Haus hat das Paar einen sechsstelligen Betrag investiert, eine genauere Summe möchte es nicht nennen. Aber Monika Chmiel betont: „Wegen des Geldes haben wir es nicht gemacht, das bekommen wir wahrscheinlich nie wieder raus.“

Es ist vielmehr ein ganz neuer Lebensabschnitt für das Paar, das sich 2016 auf Malaysia kennengelernt hat. Chmiel stammt gebürtig vom Tegernsee, hat zwei Kinder und lebte unter anderem zehn Jahre mit ihrer Familie in Australien, bevor sie 2014 nach Malaysia ging. Aus persönlichen Gründen zog es sie aber wieder nach Europa.

Matthieu Oudéa ist geboren in Paris, hat vier Kinder, lebte zeitweise in Vietnam und Singapur, war im Export von Weinen und Spirituosen tätig und betrieb drei Jahre lang ein Fast-Food-Restaurant in Versailles. Monika Chmiel war über viele Jahre als Assistentin tätig, unter anderem für einen EU-Abgeordneten. „Ich habe immer für andere organisiert“, sagt sie heute. Umso mehr genießt sie es, gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten künftig ihre eigene Chefin zu sein.

Familiär und persönlich soll es sein

„Wir haben viel erreicht in der Vergangenheit“, sagt auch Matthieu Oudéa. Doch das Fast-Food- und das Exportgeschäft waren auf Dauer zu unpersönlich. „Wir wollen in Zukunft nur das anbieten, was wir selber auch essen würden und mögen“, ergänzt Monika Chmiel.

Die Lounge soll ein Platz werden, an dem die Gäste gemütlich sitzen und sich etwa mit Freunden treffen können. Fünf bis sechs Zimmer möchte das Paar in Zukunft vermieten mit Frühstück. Bei den Zimmern möchten sie Charme und Flair des 18. Jahrhunderts erhalten. „Wir denken, das Haus ist wunderschön mit Charakter und Charme. Das wollen wir erhalten“, sagt Matthieu Oudéa und fügt hinzu: „Wir wollen kein modernes Hotel, in dem alle Zimmer gleich aussehen.“

Die modernen Badezimmer sind fast fertig. Jetzt gehen die Arbeiten in den Hotelzimmern weiter. Jedes Zimmer soll individuell eingerichtet werden. Das Mobiliar ist teils schon vorhanden. Zahlreiche antike Möbelstücke hat das Paar zudem angeschafft. Manchmal fuhren sie bis nach Frankreich, um das Passende für den historischen Römerkrug zu finden. Bilder, Tapeten, jedes einzelne Möbelstück wurde individuell für den Römerkrug ausgewählt.

Die eigene Internetseite, über die künftig auch die Zimmer gebucht werden können, ist noch in Arbeit. Doch das Paar kann sich schon vor der offiziellen Eröffnung über die ersten Reservierungen freuen. Zum mittelalterlichen Spectaculum und zum Weinmarkt in diesem Jahr sind die ersten Zimmer bereits vergeben.

