Bilanz des Erntejahres 2017: Wetterkapriolen bescheren Winzern Einbußen

Die Ernte des Weinjahrgangs 2017 ist etwas geringer ausgefallen als Anfang September noch gedacht. Weinbaupräsident Heinz-Uwe Fetz und der Geschäftsführer des Weinbauverbandes Mittelrhein und Mosel, Gerd Knebel, ziehen Bilanz.

Nach der Kellerarbeit geht es jetzt für Winfried Persch und seine Kollegen im Weinberg weiter. Die Winzer schneiden ihre Reben. In den vergangenen Tagen und Wochen trotzten sie dem Regen und ließen sich vom grauen Himmel nicht von der Arbeit abhalten.

Foto: Suzanne Breitbach

Verschiedene Faktoren waren dafür verantwortlich, dass die Winzer 2017 mengenmäßig Einbußen zu verzeichnen hatten. Weinbaupräsident Heinz-Uwe Fetz ist seit 35 Jahren Weinbauer. Für ihn und die meisten seiner Kollegen im Anbaugebiet war es die früheste Lese überhaupt. „Die Zeit vom Leseende bis Weihnachten war viel länger als sonst“, sagt Fetz.

Fetz hat die ersten 2017er Weine im November bei der Landwirtschaftskammer in Koblenz probiert. „Sie sind fruchtig und leicht, die Aromatik bildet sich noch aus. Viele Weine liegen noch auf der Hefe. Die Menge liegt bei 60 bis 70 Prozent eines normalen Durchschnittsjahrgangs. Dafür verantwortlich ist der Frost vom 20. April, der für Schäden in den Weinbergen am Mittelrhein gesorgt hat“, erläutert Fetz.

Moderate Preiserhöhungen

Der Weinbauverband hat bereits moderate Preiserhöhungen empfohlen, um die Erntedifferenz aufzufangen. Weniger Umsatz bedeutet weniger Geld für Investitionen. „Das obliegt jedem Betriebsleiter selbst“, sagt Fetz, der voraussichtlich 20 bis 30 Cent pro Flasche mehr von seinen Kunden verlangen wird.

Einige Weingüter am Mittelrhein werden ihre Preise ebenfalls anheben. Was die Kellerarbeit angeht, haben die Weine gerade die Vergärung hinter sich. „Je länger sie auf der Hefe liegen, desto ausdrucksvoller werden die Weine. Der Verbraucher kann sich auf ein gutes Qualitätsjahr freuen“, zieht Fetz Bilanz.

Mit den Wetterkapriolen im vergangenen Jahr beschäftigt sich auch Gerd Knebel, Geschäftsführer des Weinbauverbandes Mittelrhein, in seinem Jahresbericht. Aus seiner Sicht war die Vegetation bis Mitte April gut angesprungen nach der Knospenschwelle der Reben Ende März. Am 10. April begann der Austrieb in den guten Steillagen des Mittelrheintals. Die Nacht zum 20. April hatte es dann allerdings in sich: Ein Kaltlufteinbruch in Verbindung mit sogenannten Strahlungsfrösten führte zu Schäden in den Weinbergen. „Allerdings sind die Winzer am Mittelrhein im Vergleich zur Mosel noch verhältnismäßig glimpflich davon gekommen“, sagt Gerd Knebel.

In einigen Weinbergen machten sich Austriebschädlinge breit, Rhombenspanner und Erdraupen wurden beobachtet. Anfang Mai war der Vegetationsvorsprung von fast 14 Tagen bis Mitte April aufgebraucht. Dafür verantwortlich macht Knebel die mehr als zwei Wochen dauernde Kälteperiode. Sehr unterschiedlich war die Weiterentwicklung in den Weinbergen. Mit steigenden Temperaturen Mitte Mai und etwas Regen nahm die Vegetation wieder Fahrt auf. Bacharach verzeichnete im Mai die höchste Regenausbeute mit 84,4 Liter, in Boppard waren es nur 57 und in Leutesdorf 65 Liter. Im Juni wurde es in den Weinbergen am Mittelrhein deutlich wärmer, um den 20. Juni war die Blüte in den meisten Lagen durch. Dann begann eine rasante Wachstumsentwicklung. Ende Juli kam der große Regen: Boppard 156 Liter, Bacharach 124 und Leutesdorf 142. Dazu kamen heftige Gewitter und Starkregen. Die Wasserversorgung der Reben war gut, der Entwicklungsvorsprung betrug eine Woche. Der Zeitraum von Anfang August bis Mitte September war geprägt von wechselhaftem und nassem Wetter. Dazu gesellten sich Perioden mit schwülwarmer Witterung, was den Gesundheitszustand der Trauben gefährdete.

Die Reifemessungen am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Bad Kreuznach setzten am 21. August ein. Der Reifevorsprung von 14 Tagen gegenüber dem Vorjahr hielt Stand bis zum Beginn der Lese. Bei der Sitzung des Weinbauausschusses des Weinbauverbandes Mittelrhein wurde aus dem Viertälergebiet berichtet, dass der Dornfelder bereits gelesen ist. Das Auftreten der Kirschessigfliege machte diese frühe Lese auch in anderen Weinbaugemeinden am Mittelrhein notwendig. Die Lese musste sich nach dem Gesundheitszustand der Trauben richten, der regional sehr unterschiedlich war.

Regen sorgt für beschleunigte Lese

Die Rieslinglese startete am 18. September – so früh wie selten zuvor. Die Wetterlage verbesserte sich nicht, abgesehen von einem kurzfristigen Hoch Anfang Oktober. Weiterer Regen vom 10. bis 13. Oktober sorgte für eine beschleunigte Lese. „Die Lesemannschaften waren im Herbst nicht zu beneiden. Jede Traube musste kontrolliert werden, um gesunde, reife Traubenteile von Fäulnisbeeren zu trennen. Die Erträge waren bescheiden niedrig. Beim Riesling wurden nicht mehr als 70 Hektoliter pro Hektar geerntet. Anfang Oktober zeigten die Reifemessungen beim Riesling durchschnittlich 84 Grad Oechsle bei 12 Gramm/Liter Säure. Die Aromaausbeute wurde bei später und selektiver Lese immer besser. Edelsüße Spezialitäten konnten eingebracht werden“, berichtet Knebel.

Auf den 463 Hektar Ertragsrebflächen am Mittelrhein sind 2017 rund 32.000 Hektoliter Most geerntet worden. „Das ist vergleichbar mit den Mengen des Vorjahres“, sagt Knebel.

Die Gärung verlief meist ohne größere Probleme. Die Moste schmeckten fruchtig und vielversprechend. „Damit dürften Weine mit einer schönen Balance zwischen Fruchtzucker und Säure bei moderaten Alkoholgehalten zu erwarten sein. Der ersehnte Herbst mit vollen Fässern blieb jedoch einmal mehr aus“, ergänzt Knebel zum Abschluss.

Von unserer Reporterin

Suzanne Breitbach