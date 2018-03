Beim Schwimmbad Einigkeit erzielt

Aus unserem Archiv

Boppard

Und sie bewegt sich doch: In der Schwimmbad-Debatte kam es am Dienstag im Bopparder Haupt- und Finanzausschuss zu einer so schnell nicht mehr erwarteten Einigung in der strittigen Frage, wie es mit dem Hallenbad weitergeht. Bürgermeister Walter Bersch muss die bittere Pille schlucken und 409.000 Euro Planungskosten fürs Hallenbad gegen seinen Willen in den Haushalt 2018 einstellen. So hat es der Fachausschuss einstimmig beschlossen. Und es gibt keinerlei Zweifel daran, dass der Stadtrat in seiner Sitzung am Montag den Beschluss final bestätigen wird.