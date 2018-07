Die DB Netz AG wird 2019 die Bahntunnel am Bank-, Bett- und Kammereck zwischen St. Goar und Oberwesel instand setzen. Das teilt der Beauftragte des Bundesverkehrsministers für Schienenverkehr mit. Auf Anfrage der Bickenbacher Bundestagsabgeordneten Carina Konrad (FDP) widerspricht der Parlamentarische Staatssekretär Enak Ferlemann (CDU) damit dem Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn für die Länder Rheinland-Pfalz und Saarland, Jürgen Konz. Dieser hatte zuletzt erklärt, dass kein Bedarf für eine Sanierung der Strecke bestünde. Ferlemanns Schreiben an Konrad markiert einen weiteren Höhepunkt im Bahntunnel-Chaos am Mittelrhein.

Schreiben sorgt für Überraschung Carina Konrad sitzt am Besprechungstisch in ihrem Wiebelsheimer Wahlbüro und blickt erstaunt auf das Antwortschreiben des Bundesverkehrsministeriums. In den vergangenen Monaten hat die Bickenbacher Bundestagsabgeordnete verschiedene Anfragen ...

Lesezeit für diesen Artikel (803 Wörter): 3 Minuten, 29 Sekunden

